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Ціни на нафту зросли після ізраїльських ударів по Рафаху

Ціни на нафту зросли після ізраїльських ударів по Рафаху

Київ • УНН

 • 30318 перегляди

Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Газі.

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Газі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі 

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 9 центів, або 0,11%, до 83,42 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 7 центів, або 0,09%, до 78,55 долара за барель.

"Ціни на нафту піднялися сьогодні вранці, оскільки деякі перешкоди на переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС змусили учасників ринку припустити, що геополітична напруженість може зберігатися ще довгий час, - вважає ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Також додав, що учасники ринку стежитимуть за майбутніми публікаціями даних щодо запасів сирої нафти в США. 

Як пише Reuters, зміцнення долара стримувало зростання ф'ючерсів на нафту, оскільки він робить сиру нафту дорожчою для трейдерів, які володіють іншими валютами.  Індекс долара, який вимірює курс долара США  по відношенню до шести основних валют-аналогів, останній раз підвищувався на рівні 105,25.

У понеділок ціни на нафту зросли, частково відігравши падіння минулого тижня. Обидва контракти зазнали найзначніших тижневих втрат за останні три місяці, оскільки ринок зосередився на слабких даних щодо зайнятості в США і можливих термінах зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Доповнення 

Палестинське бойове угруповання ХАМАС у понеділок погодилося на пропозицію посередників про припинення вогню в Газі, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив удари по Рафаху, плануючи продовжити переговори щодо укладення угоди.

Ізраїль сьогодні вранці встановив контроль над пропускним пунктом "Рафах" з боку Гази на кордоні із Єгиптом.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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