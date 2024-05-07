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ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню

ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню

Київ • УНН

 • 28160 перегляди

Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.

Делегація ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню. Як повідомляють The Guardian і Al Jazeera, делегація ХАМАС прибула до Каїра у вівторок увечері, передає УНН.

Деталі

У заяві палестинської групи йдеться, що її переговори під керівництвом Халіля аль-Хайя нещодавно прибули до Каїра з Дохи.

Згідно із заявою, делегація ХАМАС вирушила до Каїра, щоб "продовжити зусилля з братами-посередниками в Єгипті та Катарі, щоб завершити угоду щодо припинення вогню в секторі Газа".

Наприкінці минулого тижня представники ХАМАС залишили Каїр, заявивши, що поточний раунд переговорів завершено, а вчора здивували світ, заявивши, що група приймає пропозицію про припинення вогню, висунуту посередниками Катаром і Єгиптом.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у своїй заяві, що він доручив ізраїльській делегації "підтримати вимоги щодо звільнення" ізраїльських в'язнів у Газі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс також перебуває в Каїрі, щоб допомогти в переговорах щодо припинення вогню та обміну полоненими.

Ціни на нафту зросли після ізраїльських ударів по Рафаху07.05.24, 10:45 • 30318 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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