ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню
Київ • УНН
Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.
Делегація ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню. Як повідомляють The Guardian і Al Jazeera, делегація ХАМАС прибула до Каїра у вівторок увечері, передає УНН.
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У заяві палестинської групи йдеться, що її переговори під керівництвом Халіля аль-Хайя нещодавно прибули до Каїра з Дохи.
Згідно із заявою, делегація ХАМАС вирушила до Каїра, щоб "продовжити зусилля з братами-посередниками в Єгипті та Катарі, щоб завершити угоду щодо припинення вогню в секторі Газа".
Наприкінці минулого тижня представники ХАМАС залишили Каїр, заявивши, що поточний раунд переговорів завершено, а вчора здивували світ, заявивши, що група приймає пропозицію про припинення вогню, висунуту посередниками Катаром і Єгиптом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у своїй заяві, що він доручив ізраїльській делегації "підтримати вимоги щодо звільнення" ізраїльських в'язнів у Газі.
Директор ЦРУ Вільям Бернс також перебуває в Каїрі, щоб допомогти в переговорах щодо припинення вогню та обміну полоненими.
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