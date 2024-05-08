США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

В США еще не приняли окончательного решения об отправке снарядов в Израиль, которое было остановлено на фоне рассмотрения вопроса о передаче оружия. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

В администрации президента США Джо Байдена на правах анонимности дают понять представителям СМИ, что поставки оружия в Израиль приостановлены с прошлой недели, поскольку США выступает против шагов израильтян по вторжению в город Рафах на юге Газы.

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Таким образом президент Байден пытается предотвратить полномасштабное нападение израильтян на Рафах, где сотни тысяч палестинцев ищут убежища от боевых действий в других частях Газы.

Источники добавляют, что когда израильские лидеры приблизились к решению о вторжении в Рафах, США начало тщательно изучать предложения о передаче Израилю определенных видов оружия, которые могут быть использованы в Рафахе.

"В результате этого разбирательства, на прошлой неделе мы приостановили одну партию оружия. Она состоит из 1800 бомб весом 2000 фунтов и 1700 бомб весом 500 фунтов", - сообщало Reuters со ссылкой на слова представителя администрации президента.

Associated Press и Agence France-Presse сообщили о подобных комментариях высокопоставленного американского чиновника.

Мы особенно сосредоточены на конечном использовании 2000-фунтовых бомб и на том, какое влияние они могут оказать в условиях плотной городской застройки, как мы видели в других частях Газы. Мы еще не приняли окончательного решения о том, как действовать с этим грузом - сказал чиновник.

Второй американский чиновник, который также говорил анонимно и которого цитирует Washington Post, сказал, что этот шаг был "выстрелом поперек носа", направленным на то, чтобы донести до Израиля серьезность беспокойства США относительно его наступления в Рафахе.

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Четыре источника сообщили Reuters, что поставки, которые были задержаны по меньшей мере на две недели, включали в себя совместные боеприпасы прямого удара производства компании Boeing, которые превращают бомбы в высокоточные, а также бомбы малого диаметра.

Высокопоставленный израильский чиновник, который говорил с Reuters на условиях анонимности, не подтвердил никаких конкретных задержек в поставках оружия, но, похоже, воспринял эти сообщения спокойно.

Добавим

Задержка по поставкам оружия происходит в то время, когда Вашингтон публично давит на Израиль, чтобы тот ограничил своё наступление в Рафахе и принял меры для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Во вторник израильские войска захватили главный пограничный переход между Газой и Египтом в Рафахе, отрезав жизненно важный путь для доставки помощи. В понедельник израильская армия призвала 100 000 человек на востоке Рафаха эвакуироваться.

Эти задержки стали первыми с тех пор, как администрация Байдена предложила полную поддержку Израилю после нападения ХАМАСа 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, а еще около 250 были похищены, из которых 133, по израильским данным, остаются в плену в Газе.

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