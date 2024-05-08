США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  151438 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  142300 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  145930 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  221597 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109391 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120454 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120617 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120889 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212171 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  221597 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  488915 просмотра

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.

Новости Мира •   •  456 просмотра
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ

В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

41-летний российский солдат дезертировал с фронта в Украине и был задержан в Польше после того, как незаконно пересек белорусскую границу, пытаясь попасть в Европу.

Война •   •  744 просмотра
В Польше задержали российского дезертира: хотел попасть в Европу прямо с фронта в Украине

Германия направила два военных корабля на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

Германия отправляет два военных корабля в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем за свободу судоходства и торговых путей.

Новости Мира •   •  686 просмотра
Германия направила два военных корабля на фоне напряженности между Китаем и Тайванем

Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

По словам Гиты Гопинат из МВФ, доллар США остается доминирующей валютой, на которую приходится более 80% торговых операций и почти 60% валютных резервов, несмотря на рост геополитических рисков и постепенную диверсификацию в другие валюты.

Экономика •   •  778 просмотра
Доллар доминирует в мировой торговле и резервах - МВФ

россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

За прошедшие сутки россияне атаковали 6 населенных пунктов в Донецкой области, повредив 10 гражданских объектов, в том числе 9 жилых домов и хозяйственную постройку, но жертв не было зафиксировано.

Война •   •  2787 просмотра
россияне за сутки атаковали 6 населенных пунктов Донетчины: предварительно - без пострадавших

По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за массированной атаки российских ракет и беспилотников на энергетические объекты в нескольких регионах возможны отключения электроэнергии по всей стране с 18:00 до 23:00.

Общество •   •  4630 просмотра
По всей Украине вечером возможны отключения света после массированной атаки рф - Укрэнерго

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Украина потеряла более 8 ГВт энергетических мощностей из-за систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру с марта.

Война •   •  4457 просмотра
Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украина потеряла 8 ГВт мощности - Гринчук

Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

Две женщины и ребенок погибли и еще 7 человек получили ранения возле закрытого укрытия в Деснянском районе Киева 1 июня 2023 года. Первое судебное заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы состоится в Деснянском районном суде 30 мая.

Война •   •  4281 просмотра
Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: назначено первое заседание по обвинению должностных лиц КГГА, РГА и руководства больницы

россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

россия атакует украинские газохранилища, чтобы продемонстрировать уязвимость украинской газотранспортной системы, поскольку транзит газа из России заканчивается.

Война •   •  4447 просмотра
россия атакует украинские газохранилища, пытаясь продемонстрировать уязвимость украинской ГТС - Гринчук

Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, предупредил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и Харьковскому району, призвав быть осторожными.

Война •   •  4269 просмотра
Харьков и район снова под ударом россиян - ОВА