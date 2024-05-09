Байден угрожает прекратить поставки оружия Израилю, если оно войдет в Рафах

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что в результате использования Израилем американского оружия погибли мирные жители. Господин Байден также сообщил, что США не будут поставлять вооружение Израилю, если израильская армия войдет в Рафах, передает УНН.

Детали

Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах - они еще не вошли в Рафах - если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для борьбы с Рафахом, для борьбы с городами сказал Джо Байден.

По словам американского президента, в результате использования 2000-фунтовых бомб Израилем в секторе Газа погибли мирные жители. Эти бомбы США поставили Израилю в декабре 2023 года.

8 мая глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США приостановили поставки "боеприпасов большой грузоподъемности" и пересматривают план поставки Израилю военной помощи. По его словам, такое решение было принято из-за "событий в Рафасе".

Контекст

На прошлой неделе США задержали поставку 3,5 тыс. бомб из-за опасений, что они могут быть использованы во время нападения на город Рафах на юге сектора Газа. По словам источников изданий среди американских чиновников, президент Джо Байден задержал поставку 1,8 тыс. 2000 фунтов бомб и 1,7 тыс. 500 фунтов бомб из-за опасений, что они могут быть сброшены на Рафах.

США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ