Ізраїль завдав ударів по Рафаху в Газі
Київ • УНН
Ізраїль обстріляв райони Рафаха в Газі, в результаті чого загинув старший командир підрозділу ісламського терористичного угруповання-"Бригади Аль-Муджахідін" і кілька цивільних людей.
У четвер, 9 травня, ізраїльські війська обстріляли райони міста Рафах на півдні Сектора Газа. Внаслідок атаки загинув старший командир підрозділу ісламського терористичного угруповання-"Бригади Аль-Муджахідін". Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ізраїль стверджує, що бойовики ХАМАС ховаються в Рафасі.
За словами мешканців та медиків Рафаху, внаслідок ізраїльської атаки у четвер біля мечеті у східному районі Бразилія загинуло щонайменше троє людей і ще кілька дістали поранення. Крім того, повідомляється, що унаслідок ізраїльського авіаудару по двох будинках у кварталі Сабра в Рафасі загинули щонайменше 12 людей, включно з жінками і дітьми.
Серед загиблих - старший командир бойовиків "Бригади Аль-Муджахідін" і його сім'я, а також сім'я іншого лідера угруповання, повідомили медики, родичі та представники угруповання.
У Газі палестинські бойові групи ХАМАС та Ісламський джихад заявили, що їхні бійці обстріляли протитанковими ракетами та мінометами ізраїльські танки, що скупчилися на східній околиці міста.
Доповнення
Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив Reuters в четвер, що останній раунд непрямих переговорів у Каїрі щодо припинення воєнних дій у Газі завершився, і Ізраїль продовжить свою операцію в Рафасі та інших частинах сектору Газа, як і планувалося.
Як сказав чиновник, Ізраїль передав посередникам свої застереження щодо пропозиції ХАМАС про звільнення заручників.
У Сполучених Штатах Білий дім висловив сподівання, що Ізраїль не почне повномасштабної операції в Рафасі, заявивши, що, на його думку, це не сприятиме досягненню мети Ізраїлю - перемогти ХАМАС.
"Вторгнення в Рафах, на думку (президента Байдена-ред), не сприятиме досягненню цієї мети", - сказав прессекретар Джон Кірбі.
За словами Кірбі, на ХАМАС чинився значний тиск з боку Ізраїлю, і для того, щоб вистежити залишки керівництва угруповання, є кращі варіанти, ніж операція, пов'язана зі значним ризиком для мирних жителів.
Доповнення
У середу президент США Джо Байден виступив із попередженням проти повномасштабного наземного вторгнення в Рафах, заявивши, що: "Я ясно дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть у Рафах... я не буду постачати зброю".