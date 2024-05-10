Израиль нанес удары по Рафаху в Газе

В четверг, 9 мая, израильские войска обстреляли районы города Рафах на юге Сектора Газа. В результате атаки погиб старший командир подразделения исламской террористической группировки-"Бригады Аль-Муджахидин". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Израиль утверждает, что боевики ХАМАС скрываются в Рафасе.

По словам жителей и медиков Рафаха, в результате израильской атаки в четверг возле мечети в восточном районе Бразилия погибли по меньшей мере три человека и еще несколько получили ранения. Кроме того, сообщается, что в результате израильского авиаудара по двум домам в квартале Сабра в Рафахе погибли по меньшей мере 12 человек, включая женщин и детей.

Среди погибших - старший командир боевиков "Бригады Аль-Муджахидин" и его семья, а также семья другого лидера группировки, сообщили медики, родственники и представители группировки.

В Газе палестинские боевые группы ХАМАС и Исламский джихад заявили, что их бойцы обстреляли противотанковыми ракетами и минометами израильские танки, скопившиеся на восточной окраине города.

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Высокопоставленный израильский чиновник заявил Reuters в четверг, что последний раунд непрямых переговоров в Каире по прекращению военных действий в Газе завершился, и Израиль продолжит свою операцию в Рафасе и других частях сектора Газа, как и планировалось.

Как сказал чиновник, Израиль передал посредникам свои предостережения относительно предложения ХАМАС об освобождении заложников.

В Соединенных Штатах Белый дом выразил надежду, что Израиль не начнет полномасштабной операции в Рафасе, заявив, что, по его мнению, это не будет способствовать достижению цели Израиля - победить ХАМАС.

"Вторжение в Рафах, по мнению (президента Байдена - ред), не будет способствовать достижению этой цели", - сказал пресс-секретарь Джон Кирби.

По словам Кирби, на ХАМАС оказывалось значительное давление со стороны Израиля, и для того, чтобы выследить остатки руководства группировки, есть лучшие варианты, чем операция, связанная со значительным риском для мирных жителей.

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В среду президент США Джо Байден выступил с предупреждением против полномасштабного наземного вторжения в Рафах, заявив, что: "Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах... я не буду поставлять оружие".