Ізраїль продовжить операцію проти ХАМАСу у Рафаху, після попередження США про припинення постачання зброї - ЗМІ
Київ • УНН
Ізраїль продовжить операцію проти Хамасу в Рафаху та інших місцях в секторі Газа, незважаючи на попередження США про припинення поставок зброї.
Ізраїль продовжить свою операцію в Рафаху та інших місцях в секторі Газа. Про це з посиланням на ізраїльського чиновника пише Sky News, передає УНН.
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На тлі побоювань гуманітарних організацій щодо повномасштабного вторгнення в Рафах, неназваний ізраїльський чиновник заявив, що Ізраїль буде продовжувати свою операцію там і в інших місцях в секторі Газа.
Крім того, офіційний представник збройних сил Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що його армія має необхідне озброєння для проведення операцій.
Видання нагадує, що за словами очільника ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу, Ізраїль "стоятиме сам", якщо це буде потрібно, у війні проти ХАМАС. Так він відреагував на погрози США припинити постачання зброї.
Якщо нам доведеться стояти наодинці, ми будемо стояти наодинці. Якщо буде потрібно, ми будемо боротися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж нігті
Додамо
Президент Джо Байден раніше заявив, що Америка припинить постачання наступального озброєння Ізраїлю, якщо той атакує місто Рафах у Газі, де сотні тисяч мирних жителів ховаються від бомбардувань в інших частинах палестинської території.
Ізраїль стверджує, що Рафах є останнім оплотом Хамасу в Газі, і пообіцяв ліквідувати чотири батальйони бойовиків, які там переховуються. Але Нетаньяху ще не віддав наказ військам увійти до південного міста, хоча обстріли міста вже почалися.
Глава ЦРУ їде до Ізраїлю – Reuters08.05.24, 02:20 • 31709 переглядiв