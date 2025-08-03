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Данные ООН: более 1370 палестинцев погибли во время поисков еды, в том числе возле пунктов помощи

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков еды в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.

Данные ООН: более 1370 палестинцев погибли во время поисков еды, в том числе возле пунктов помощи

С конца мая 2025 года сотни палестинцев были убиты во время поисков еды на территории Газы. Многочисленные отчеты, включая собственные расследования SPIEGEL, подтверждают инциденты со стрельбой в тех местах, где люди ищут помощи в пунктах распределения, передает УНН.

Детали

В Газе люди погибают, пытаясь раздобыть еду для себя и своих семей.

- рапортует ООН.

В пятницу Организация Объединенных Наций объявила, что с 27 мая во время поисков еды было убито по меньшей мере 1373 палестинца:

  • 859 - вблизи объектов Гуманитарного фонда Газы (GHF);
    • 514 - вдоль маршрутов продовольственных конвоев.

      В западной части сектора Газа "для усиления гуманитарных операций" израильские войска продолжали свой вооруженный контроль вдоль маршрутов продовольственных конвоев и вблизи мест помощи GHF. Об этом, в частности, сообщает Управление ООН по правам человека в Палестине (УВКПЧ).

      Комментарий

      Голод в Газе "характеризуется преднамеренными попытками заменить гуманитарную систему, координируемую ООН, политически мотивированным "GHF". Это так называемая "система помощи", которая ответственна за смерть почти 1400 голодающих людей

      - об этом в X заявил генеральный комиссар UNRWA (БАПОР) Филипп Лаццарини.

      Напомним

      Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф анонсировал разработку плана завершения войны в Секторе Газа и восстановления анклава. Этот план совместно разрабатывается с правительством Израиля, но ХАМАС не готов сложить оружие без создания независимого палестинского государства.

      Игорь Тележников

      Новости Мира
      Израиль
      БАПОР
      Организация Объединенных Наций
      Соединённые Штаты
      Сектор Газа