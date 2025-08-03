Данные ООН: более 1370 палестинцев погибли во время поисков еды, в том числе возле пунктов помощи
Киев • УНН
Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков еды в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.
С конца мая 2025 года сотни палестинцев были убиты во время поисков еды на территории Газы. Многочисленные отчеты, включая собственные расследования SPIEGEL, подтверждают инциденты со стрельбой в тех местах, где люди ищут помощи в пунктах распределения, передает УНН.
Детали
В Газе люди погибают, пытаясь раздобыть еду для себя и своих семей.
В пятницу Организация Объединенных Наций объявила, что с 27 мая во время поисков еды было убито по меньшей мере 1373 палестинца:
- 859 - вблизи объектов Гуманитарного фонда Газы (GHF);
- 514 - вдоль маршрутов продовольственных конвоев.
В западной части сектора Газа "для усиления гуманитарных операций" израильские войска продолжали свой вооруженный контроль вдоль маршрутов продовольственных конвоев и вблизи мест помощи GHF. Об этом, в частности, сообщает Управление ООН по правам человека в Палестине (УВКПЧ).
Комментарий
Голод в Газе "характеризуется преднамеренными попытками заменить гуманитарную систему, координируемую ООН, политически мотивированным "GHF". Это так называемая "система помощи", которая ответственна за смерть почти 1400 голодающих людей
Напомним
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф анонсировал разработку плана завершения войны в Секторе Газа и восстановления анклава. Этот план совместно разрабатывается с правительством Израиля, но ХАМАС не готов сложить оружие без создания независимого палестинского государства.