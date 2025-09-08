Испания усиливает давление на Израиль: эмбарго на оружие, запрет прохода судов через испанские порты и увеличение помощи Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что действия Израиля в Секторе Газа являются истреблением беззащитного народа, и объявил о ряде шагов – от запрета прохода судов с топливом для израильских военных до значительного увеличения гуманитарной помощи палестинцам. В Израиле же ответили обвинениями в антисемитизме и запретили въезд двум испанским министрам. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.

Это не самооборона, это даже не нападение – это истребление беззащитного народа. Это нарушение всех гуманитарных законов, и, несмотря на это, международное сообщество не в состоянии остановить эту трагедию