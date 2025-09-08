Испания усиливает давление на Израиль: эмбарго на оружие, запрет прохода судов через испанские порты и увеличение помощи Газе
Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал действия Израиля в Газе истреблением и объявил об эмбарго на оружие и запрете прохода судов с топливом для израильских военных. Израиль ответил обвинениями в антисемитизме и запретом на въезд испанским министрам.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что действия Израиля в Секторе Газа являются истреблением беззащитного народа, и объявил о ряде шагов – от запрета прохода судов с топливом для израильских военных до значительного увеличения гуманитарной помощи палестинцам. В Израиле же ответили обвинениями в антисемитизме и запретили въезд двум испанским министрам. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.
Это не самооборона, это даже не нападение – это истребление беззащитного народа. Это нарушение всех гуманитарных законов, и, несмотря на это, международное сообщество не в состоянии остановить эту трагедию
Помимо официального введения эмбарго на поставки оружия, которое, по словам испанского правительства, фактически действует с октября 2023 года, Испания запретит судам, перевозящим топливо для вооруженных сил Израиля, проходить через испанские порты, а также увеличит гуманитарную помощь Газе в 2026 году до 150 миллионов евро (176 миллионов долларов).
Однако это решение должно быть одобрено парламентом Испании.
Сообщается, что другие меры включают обязательство увеличить помощь ООН для палестинских беженцев, известному как UNRWA, и ввести эмбарго на товары, произведенные в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях.
Мы знаем, что всех этих мер будет недостаточно, чтобы остановить вторжение или военные преступления, но надеемся, что они помогут усилить давление на премьер-министра Нетаньяху и его правительство, чтобы облегчить страдания палестинского населения
В то же время министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Санчес пытается отвлечь внимание от коррупционных скандалов, затрагивающих его Социалистическую партию, и назвал действия испанского правительства "антисемитскими".
Саар заявил, что Израиль запретил министру труда Испании и министру молодежи въезд в страну.
Напомним
Армия обороны Израиля заявила о создании новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис.