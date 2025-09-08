Іспанія посилює тиск на Ізраїль: ембарго на зброю, заборона проходу суден через іспанські порти та збільшення допомоги Газі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав дії Ізраїлю в Газі винищенням і оголосив про ембарго на зброю та заборону проходу суден з паливом для ізраїльських військових. Ізраїль відповів звинуваченнями в антисемітизмі та забороною на в'їзд іспанським міністрам.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що дії Ізраїлю в Секторі Газа є винищенням беззахисного народу, і оголосив про низку кроків – від заборони проходу суден із паливом для ізраїльських військових до значного збільшення гуманітарної допомоги палестинцям. В Ізраїлі ж відповіли звинуваченнями в антисемітизмі та заборонили в’їзд двом іспанським міністрам. Про це пише видання CNN, передає УНН.
Це не самооборона, це навіть не напад – це винищення беззахисного народу. Це порушення всіх гуманітарних законів, і, незважаючи на це, міжнародне співтовариство не в змозі зупинити цю трагедію
Крім офіційного введення ембарго на постачання зброї, яке, за словами іспанського уряду, фактично діє з жовтня 2023 року, Іспанія заборонить суднам, що перевозять паливо для збройних сил Ізраїлю, проходити через іспанські порти, а також збільшить гуманітарну допомогу Газі в 2026 році до 150 мільйонів євро (176 мільйонів доларів).
Проте це рішення має бути схвалено парламентом Іспанії.
Повідомляється, що інші заходи включають зобов'язання збільшити допомогу ООН для палестинських біженців, відомому як UNRWA, та ввести ембарго на товари, вироблені в ізраїльських поселеннях на окупованих палестинських територіях.
Ми знаємо, що всіх цих заходів буде недостатньо, щоб зупинити вторгнення або військові злочини, але сподіваємося, що вони допоможуть посилити тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб полегшити страждання палестинського населення
Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що Санчес намагається відвернути увагу від корупційних скандалів, що зачіпають його Соціалістичну партію, і назвав дії іспанського уряду "антисемітськими".
Саар заявив, що Ізраїль заборонив міністру праці Іспанії і міністру молоді в'їзд до країни.
