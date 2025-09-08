Іспанія посилює тиск на Ізраїль: ембарго на зброю, заборона проходу суден через іспанські порти та збільшення допомоги Газі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що дії Ізраїлю в Секторі Газа є винищенням беззахисного народу, і оголосив про низку кроків – від заборони проходу суден із паливом для ізраїльських військових до значного збільшення гуманітарної допомоги палестинцям. В Ізраїлі ж відповіли звинуваченнями в антисемітизмі та заборонили в’їзд двом іспанським міністрам. Про це пише видання CNN, передає УНН.

Це не самооборона, це навіть не напад – це винищення беззахисного народу. Це порушення всіх гуманітарних законів, і, незважаючи на це, міжнародне співтовариство не в змозі зупинити цю трагедію