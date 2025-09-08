Іспанія посилює тиск на Ізраїль: ембарго на зброю, заборона проходу суден через іспанські порти та збільшення допомоги Газі

$41.220.13
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 11037 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 33179 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 25219 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 22088 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24101 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25520 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26241 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29408 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41511 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
"Кріт" фсб у лавах НАБУ: з'явились нові деталі у справі
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Сергій Ребров
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кременчук
Одеса
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
Forbes
Financial Times

Іспанія посилює тиск на Ізраїль: ембарго на зброю, заборона проходу суден через іспанські порти та збільшення допомоги Газі

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав дії Ізраїлю в Газі винищенням і оголосив про ембарго на зброю та заборону проходу суден з паливом для ізраїльських військових. Ізраїль відповів звинуваченнями в антисемітизмі та забороною на в'їзд іспанським міністрам.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що дії Ізраїлю в Секторі Газа є винищенням беззахисного народу, і оголосив про низку кроків – від заборони проходу суден із паливом для ізраїльських військових до значного збільшення гуманітарної допомоги палестинцям. В Ізраїлі ж відповіли звинуваченнями в антисемітизмі та заборонили в’їзд двом іспанським міністрам. Про це пише видання CNN, передає УНН.

Це не самооборона, це навіть не напад – це винищення беззахисного народу. Це порушення всіх гуманітарних законів, і, незважаючи на це, міжнародне співтовариство не в змозі зупинити цю трагедію 

- сказав Санчес.

Крім офіційного введення ембарго на постачання зброї, яке, за словами іспанського уряду, фактично діє з жовтня 2023 року, Іспанія заборонить суднам, що перевозять паливо для збройних сил Ізраїлю, проходити через іспанські порти, а також збільшить гуманітарну допомогу Газі в 2026 році до 150 мільйонів євро (176 мільйонів доларів).

Проте це рішення має бути схвалено парламентом Іспанії.

Повідомляється, що інші заходи включають зобов'язання збільшити допомогу ООН для палестинських біженців, відомому як UNRWA, та ввести ембарго на товари, вироблені в ізраїльських поселеннях на окупованих палестинських територіях.

Ми знаємо, що всіх цих заходів буде недостатньо, щоб зупинити вторгнення або військові злочини, але сподіваємося, що вони допоможуть посилити тиск на прем'єр-міністра Нетаньяху та його уряд, щоб полегшити страждання палестинського населення 

- додав Санчес.

Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що Санчес намагається відвернути увагу від корупційних скандалів, що зачіпають його Соціалістичну партію, і назвав дії іспанського уряду "антисемітськими".

Саар заявив, що Ізраїль заборонив міністру праці Іспанії і міністру молоді в'їзд до країни.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю заявила про створення нової гуманітарної зони на півдні смуги Гази у місті Хан-Юніс.

Павло Башинський

Новини Світу
Ізраїль
благодійність
БАПОР
Іспанія
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа