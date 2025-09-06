$41.350.00
Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони в Хан-Юнісі на півдні Гази. Там будуть польові шпиталі, вода, продовольство та намети, що координуватиметься з ООН.

Ізраїль оголосив про створення нової гуманітарної зони на півдні Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила про створення нової гуманітарної зони на півдні смуги Гази у місті Хан-Юніс. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

ЦАХАЛ зазначив, що у Хан-Юнісі будуть розміщені польові шпиталі, системи водопостачання та опріснювальні установки.

Також Ізраїль забезпечить дану зону постачанням продовольства, медикаментами та наметами, що координуватиметься через COGAT спільно з ООН та міжнародними організаціями.

Ізраїльські військові заявили, що ці зусилля будуть продовжуватися паралельно з розширенням наступу на півночі Гази.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільне населення евакуюватися на південь від міста Газа, де ЦАХАЛ намагається захопити останні опорні пункти ХАМАСу і захопити місто.

Заява Ізраїлю пролунала на тлі попередження Всесвітньої продовольчої програми ООН щодо гуманітарної катастрофи у Газі.

Ольга Розгон

