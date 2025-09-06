Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы
Киев • УНН
Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге Газы. Там будут полевые госпитали, вода, продовольствие и палатки, что будет координироваться с ООН.
Армия обороны Израиля заявила о создании новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
ЦАХАЛ отметил, что в Хан-Юнисе будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки.
Также Израиль обеспечит данную зону поставками продовольствия, медикаментами и палатками, что будет координироваться через COGAT совместно с ООН и международными организациями.
Израильские военные заявили, что эти усилия будут продолжаться параллельно с расширением наступления на севере Газы.
Армия обороны Израиля призвала гражданское население эвакуироваться к югу от города Газа, где ЦАХАЛ пытается захватить последние опорные пункты ХАМАСа и захватить город.
Заявление Израиля прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о гуманитарной катастрофе в Газе.
Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»29.08.25, 15:02 • 2682 просмотра