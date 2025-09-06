Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы

$41.350.00
48.130.00
ukenru
06:10 • 7334 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 17601 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 29999 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 36516 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 28077 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 38344 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 42716 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36446 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 67831 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46672 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
49%
756мм
Популярные новости
Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп5 сентября, 22:56 • 8150 просмотра
Норвегия ограничивает ценовой потолок на российскую нефть5 сентября, 23:27 • 7350 просмотра
Польша призывает граждан покинуть Беларусь: названа причина6 сентября, 00:26 • 9244 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 12356 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев04:40 • 4054 просмотра
публикации
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 7334 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 36516 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 26991 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 50314 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 67831 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Ужгород
Львов
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 35095 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 85907 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 33986 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 38535 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 39767 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
E-6 Mercury

Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны в Хан-Юнисе на юге Газы. Там будут полевые госпитали, вода, продовольствие и палатки, что будет координироваться с ООН.

Израиль объявил о создании новой гуманитарной зоны на юге Газы

Армия обороны Израиля заявила о создании новой гуманитарной зоны на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

ЦАХАЛ отметил, что в Хан-Юнисе будут размещены полевые госпитали, системы водоснабжения и опреснительные установки.

Также Израиль обеспечит данную зону поставками продовольствия, медикаментами и палатками, что будет координироваться через COGAT совместно с ООН и международными организациями.

Израильские военные заявили, что эти усилия будут продолжаться параллельно с расширением наступления на севере Газы.

Армия обороны Израиля призвала гражданское население эвакуироваться к югу от города Газа, где ЦАХАЛ пытается захватить последние опорные пункты ХАМАСа и захватить город.

Заявление Израиля прозвучало на фоне предупреждения Всемирной продовольственной программы ООН о гуманитарной катастрофе в Газе.

Армия Израиля отменяет тактическую паузу в Газе и объявляет город «опасной зоной боевых действий»29.08.25, 15:02 • 2682 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Сектор Газа