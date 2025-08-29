Армія Ізраїлю скасовує тактичну паузу у Газі і оголошує місто "небезпечною зоною бойових дій"
Київ • УНН
Ізраїльська армія оголосила місто Газа "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня. Це рішення ухвалено на тлі планів масштабної операції проти ХАМАС.
Ізраїль планує провести масштабну військову операцію проти ХАМАС, незважаючи на певний політичний міжнародний тиск та закликів щодо припинення конфлікту.
Передає УНН із посиланням на IDF.
Деталі
Відповідно до заяви, яка була опублікована на сайті Israel Defense Forces, ідеться про наступне:
Починаючи з сьогоднішнього дня (п'ятниці) о 10:00, місцева тактична пауза у військових діях не поширюватиметься на територію міста Газа, яке є небезпечною зоною бойових дій.
Israel Defense Forces продовжуватиме підтримувати гуманітарні зусилля, паралельно проводячи маневри та наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Газа з метою захисту держави Ізраїль, додається у повідомленні.
Зазначимо, що наприкінці липня для міста Газа та інших районів сектора Газа була оголошена "локальна тактична пауза". Метою було "забезпечити безпечний проїзд конвоїв ООН" та гуманітарних НУО на територію Палестини.
З кінця травня 2025 року сотні палестинці були вбиті під час пошуків їжі на території Гази. За даними міжнародних звітів станом на 3 серпня, було підтверджено загибель 1373 палестинців (період з кінця травня 2025 року до початку серпня включно). Люди загинули під час пошуків їжі в Газі: смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.
Понад 20 країн світу, у травні 2025 року, виступили зі спільною заявою, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази.
Ізраїльська армія пояснила атаку на лікарню Насер у Газі виявленням камери ХАМАС, що використовувалася для спостереження за військами.
"Протягом кількох тижнів": Трамп розкрив терміни завершення війни в Секторі Гази26.08.25, 05:28 • 4222 перегляди