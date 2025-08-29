$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 10682 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 27399 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 26458 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 41039 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 64341 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 61241 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 141688 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69902 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78723 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 114018 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Армія Ізраїлю скасовує тактичну паузу у Газі і оголошує місто "небезпечною зоною бойових дій"

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Ізраїльська армія оголосила місто Газа "небезпечною зоною бойових дій", скасувавши локальну тактичну паузу, що діяла з кінця липня. Це рішення ухвалено на тлі планів масштабної операції проти ХАМАС.

Армія Ізраїлю скасовує тактичну паузу у Газі і оголошує місто "небезпечною зоною бойових дій"

Ізраїль планує провести масштабну військову операцію проти ХАМАС, незважаючи на певний політичний міжнародний тиск та закликів щодо припинення конфлікту.

Передає УНН із посиланням на IDF.

Деталі

Відповідно до заяви, яка була опублікована на сайті Israel Defense Forces, ідеться про наступне:

Починаючи з сьогоднішнього дня (п'ятниці) о 10:00, місцева тактична пауза у військових діях не поширюватиметься на територію міста Газа, яке є небезпечною зоною бойових дій.

- інформує IDF.

Israel Defense Forces продовжуватиме підтримувати гуманітарні зусилля, паралельно проводячи маневри та наступальні операції проти терористичних організацій у секторі Газа з метою захисту держави Ізраїль, додається у повідомленні.

Зазначимо, що наприкінці липня для міста Газа та інших районів сектора Газа була оголошена "локальна тактична пауза". Метою було "забезпечити безпечний проїзд конвоїв ООН" та гуманітарних НУО на територію Палестини.

З кінця травня 2025 року сотні палестинці були вбиті під час пошуків їжі на території Гази. За даними міжнародних звітів станом на 3 серпня, було підтверджено загибель 1373 палестинців (період з кінця травня 2025 року до початку серпня включно). Люди загинули під час пошуків їжі в Газі: смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв. 

Понад 20 країн світу, у травні 2025 року, виступили зі спільною заявою, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в Секторі Гази.

Ізраїльська армія пояснила атаку на лікарню Насер у Газі виявленням камери ХАМАС, що використовувалася для спостереження за військами.

"Протягом кількох тижнів": Трамп розкрив терміни завершення війни в Секторі Гази26.08.25, 05:28

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Газа
Палестинська держава