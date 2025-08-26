Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС
Ізраїльська армія пояснила атаку на лікарню Насер у Газі виявленням камери ХАМАС, що використовувалася для спостереження за військами. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 20 людей, включаючи журналістів.
Ізраїльська армія опублікувала звіт про те, чому сталася атака на лікарню Насер цього понеділка на півдні Гази. Передає УНН із посиланням на EFE.
Деталі
Війська бригади "Голані", які діяли в районі Хан-Юніс для ліквідації терористичної інфраструктури, виявили камеру, встановлену ХАМАС у районі лікарні Насер, яка використовувалася для спостереження за діяльністю військ та спрямування терористичної діяльності проти них
Таким чином, щонайменше 20 людей, включаючи п'ятьох журналістів, загинули.
Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу назвав інцидент "трагічною випадковістю" та висловив глибокий жаль.
Доповненя
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що не вважає, що атака ЦАХАЛ на лікарню Насер в Газ була навмисною. Представник ФРН закликав дочекатися завершення розслідування, обіцяного ізраїльською владою.
Нагадаємо
УНН із посиланням на палестинські джерела повідомляв про 14 загиблих, включаючи чотирьох журналістів, внаслідок атаки на лікарню Насер у Газі. Серед загиблих оператори Reuters та Al Jazeera.
Згодом стало відомо, що в результаті якого загинули 20 людей.