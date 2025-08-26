Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС

Ізраїльська армія опублікувала звіт про те, чому сталася атака на лікарню Насер ​​цього понеділка на півдні Гази. Передає УНН із посиланням на EFE.

Війська бригади "Голані", які діяли в районі Хан-Юніс для ліквідації терористичної інфраструктури, виявили камеру, встановлену ХАМАС у районі лікарні Насер, яка використовувалася для спостереження за діяльністю військ та спрямування терористичної діяльності проти них