Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
17:12 • 9596 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 11100 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 14308 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 58064 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 105141 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
11:32 • 93798 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 45360 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 139267 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 60084 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55003 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.8м/с
60%
749мм
Популярнi новини
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 120399 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 74094 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 47792 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський11:34 • 52151 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 27924 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 9658 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 13541 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 58120 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 93872 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 121108 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 28461 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 74615 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 113437 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 50435 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 189144 перегляди
Актуальне
Боєприпаси
Долар США
Євро
Гривня
Безпілотний літальний апарат

Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Ізраїльська армія пояснила атаку на лікарню Насер у Газі виявленням камери ХАМАС, що використовувалася для спостереження за військами. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 20 людей, включаючи журналістів.

Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС

Ізраїльська армія опублікувала звіт про те, чому сталася атака на лікарню Насер ​​цього понеділка на півдні Гази. Передає УНН із посиланням на EFE.

Деталі

Війська бригади "Голані", які діяли в районі Хан-Юніс для ліквідації терористичної інфраструктури, виявили камеру, встановлену ХАМАС у районі лікарні Насер, яка використовувалася для спостереження за діяльністю військ та спрямування терористичної діяльності проти них

- ідеться у звіті віськових Ізраїлю.

Таким чином, щонайменше 20 людей, включаючи п'ятьох журналістів, загинули.

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу назвав інцидент "трагічною випадковістю" та висловив глибокий жаль.

Доповненя

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у вівторок, що не вважає, що атака ЦАХАЛ на лікарню Насер ​​в Газ була навмисною. Представник ФРН закликав дочекатися завершення розслідування, обіцяного ізраїльською владою.

Нагадаємо

УНН із посиланням на палестинські джерела повідомляв про 14 загиблих, включаючи чотирьох журналістів, внаслідок атаки на лікарню Насер у Газі. Серед загиблих оператори Reuters та Al Jazeera.

Згодом стало відомо, що в результаті якого загинули 20 людей.

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Reuters
Фрідріх Мерц
Газа
Беньямін Нетаньягу
Німеччина
Сектор Газа
Палестинська держава