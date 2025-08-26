Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС

Израильская армия опубликовала отчет о том, почему произошла атака на больницу Насер в этот понедельник на юге Газы. Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Войска бригады "Голани", действовавшие в районе Хан-Юнис для ликвидации террористической инфраструктуры, обнаружили камеру, установленную ХАМАС в районе больницы Насер, которая использовалась для наблюдения за деятельностью войск и направления террористической деятельности против них - говорится в отчете военных Израиля.

Таким образом, по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов, погибли.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвал инцидент "трагической случайностью" и выразил глубокое сожаление.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во вторник, что не считает, что атака ЦАХАЛ на больницу Насер в Газе была преднамеренной. Представитель ФРГ призвал дождаться завершения расследования, обещанного израильскими властями.

Напомним

УНН со ссылкой на палестинские источники сообщал о 14 погибших, включая четырех журналистов, в результате атаки на больницу Насер в Газе. Среди погибших операторы Reuters и Al Jazeera.

Впоследствии стало известно, что в результате которого погибли 20 человек.