Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Израильская армия объяснила атаку на больницу Насер в Газе обнаружением камеры ХАМАС, которая использовалась для наблюдения за войсками. В результате инцидента погибло по меньшей мере 20 человек, включая журналистов.

Израиль раскрыл причину военной атаки на больницу Насер в Газе: была обнаружена камера ХАМАС

Израильская армия опубликовала отчет о том, почему произошла атака на больницу Насер в этот понедельник на юге Газы. Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Войска бригады "Голани", действовавшие в районе Хан-Юнис для ликвидации террористической инфраструктуры, обнаружили камеру, установленную ХАМАС в районе больницы Насер, которая использовалась для наблюдения за деятельностью войск и направления террористической деятельности против них

- говорится в отчете военных Израиля.

Таким образом, по меньшей мере 20 человек, включая пятерых журналистов, погибли.

Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвал инцидент "трагической случайностью" и выразил глубокое сожаление.

Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во вторник, что не считает, что атака ЦАХАЛ на больницу Насер в Газе была преднамеренной. Представитель ФРГ призвал дождаться завершения расследования, обещанного израильскими властями.

Напомним

УНН со ссылкой на палестинские источники сообщал о 14 погибших, включая четырех журналистов, в результате атаки на больницу Насер в Газе. Среди погибших операторы Reuters и Al Jazeera.

Впоследствии стало известно, что в результате которого погибли 20 человек.

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Reuters
Фридрих Мерц
Город Газа
Биньямин Нетаньяху
Германия
Сектор Газа
Государство Палестина