Атаковано лікарню на півдні Гази: палестинські джерела заявили про 14 загиблих, у тому числі журналістів

Четверо журналістів, серед яких оператор Reuters та оператор Al Jazeera, загинули у понеділок в результаті інциденту з атакою на лікарню Насер у Газі. Передає УНН із посиланням на AFP та Associated Press.

Деталі

За даними палестинських джерел, внаслідок ізраїльського нападу на лікарню "Насер" у секторі Газа загинули 14 людей.

Серед загиблих - четверо журналістів, серед яких оператор Reuters та оператор Al Jazeera.

Довідково

За даними управління охорони здоров'я, контрольованого ісламістським рухом ХАМАС, метою атак стала лікарня "Насер" у Хан-Юнісі. Один із убитих журналістів, оператор Хусам аль-Масрі, як повідомляється, був позаштатним співробітником інформаційного агентства Reuters.

Серед інших убитих, за даними влади, – Маріам Абу Дагга, Моаз Абу Таха та Мохаммед Салама, які працювали на катарську телекомпанію Al Jazeera.

Лікарня Насера в Хан-Юнісі, найбільша на півдні Гази, витримала нальоти і бомбардування протягом 22 місяців війни, а офіційні особи повідомили про критичну нестачу предметів постачання і персоналу.

Ізраїльські військові не відразу відреагували на питання щодо атаки.

Що відомо станом на поточний час

Загинуло щонайменше 14 осіб. Окрім журналістів, також загинув фельдшер.

Другий напад стався після того, як рятувальники, журналісти та інші особи поспішили до клініки після першого нападу. Ізраїльська армія заявила, що розслідує ці повідомлення. - повідомляють очевидці

Нагадаємо

