Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 20010 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 25051 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 15691 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 27821 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 44784 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 40977 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 38117 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 57042 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 90266 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Атаковано лікарню на півдні Гази: палестинські джерела заявили про 14 загиблих, у тому числі журналістів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Палестинські джерела повідомляють про 14 загиблих, включаючи чотирьох журналістів, внаслідок атаки на лікарню Насер у Газі. Серед загиблих оператори Reuters та Al Jazeera.

Атаковано лікарню на півдні Гази: палестинські джерела заявили про 14 загиблих, у тому числі журналістів

Четверо журналістів, серед яких оператор Reuters та оператор Al Jazeera, загинули у понеділок в результаті інциденту з атакою на лікарню Насер у Газі. Передає УНН із посиланням на AFP та Associated Press.

Деталі

За даними палестинських джерел, внаслідок ізраїльського нападу на лікарню "Насер" у секторі Газа загинули 14 людей.

Серед загиблих - четверо журналістів, серед яких оператор Reuters та оператор Al Jazeera.

Довідково

За даними управління охорони здоров'я, контрольованого ісламістським рухом ХАМАС, метою атак стала лікарня "Насер" у Хан-Юнісі. Один із убитих журналістів, оператор Хусам аль-Масрі, як повідомляється, був позаштатним співробітником інформаційного агентства Reuters.

Серед інших убитих, за даними влади, – Маріам Абу Дагга, Моаз Абу Таха та Мохаммед Салама, які працювали на катарську телекомпанію Al Jazeera.

Лікарня Насера в Хан-Юнісі, найбільша на півдні Гази, витримала нальоти і бомбардування протягом 22 місяців війни, а офіційні особи повідомили про критичну нестачу предметів постачання і персоналу.

Ізраїльські військові не відразу відреагували на питання щодо атаки.

Що відомо станом на поточний час 

Загинуло щонайменше 14 осіб. Окрім журналістів, також загинув фельдшер. 

Другий напад стався після того, як рятувальники, журналісти та інші особи поспішили до клініки після першого нападу. Ізраїльська армія заявила, що розслідує ці повідомлення.

- повідомляють очевидці

Нагадаємо

Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по стратегічних об'єктах у столиці Ємену Сані у відповідь на запуск нової ракети хуситами. Внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 67 отримали поранення.

Ігор Тележніков

