24 серпня, 13:49 • 14190 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 27730 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 32937 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 31151 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 41479 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 75735 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62630 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33883 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56755 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35572 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по стратегічних об'єктах у столиці Ємену Сані у відповідь на запуск нової ракети хуситами. Внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 67 отримали поранення.

Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів

Ізраїль у неділю, 24 серпня, здійснив масштабні авіаудари по території Ємену у відповідь на запуск ракети нового типу, який напередодні по його території здійснили повстанці-хусити. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Атаки були спрямовані по стратегічних об’єктах у столиці Ємену Сані, зокрема по президентському палацу, двох електростанціях та паливному складу. Представники ВПС уточнили, що найвіддаленіша ціль знаходилася приблизно за 2000 кілометрів від Ізраїлю.

За кожну ракету, яку хусити запустять по Ізраїлю, вони заплатять багаторазово. Сьогодні ми завдали хуситам удару темряви і затемнення – а в майбутньому буде удар первістка

- заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кацапія.

Телеканал "Аль-Масіра", який контролюють хусити, з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ємену повідомив, що внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей та ще 67 отримали поранення.

У мережі поширюються відео, на яких видно великий стовп диму й полум’я після бомбардування.

Терористичний режим Хуті отримує важкий урок про те, що він заплатить – і вже платить – дуже високу ціну за свою агресію проти Держави Ізраїль

- наголосив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Поліція району Тель-Авіва заявила в п'ятницю, що було кілька місць, де впали перехоплені фрагменти. Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнення

Рух хуситів контролює значну частину території Ємену, зокрема столицю Сана. Вони регулярно здійснюють ракетні та дронові атаки по Ізраїлю та Саудівській Аравії. Ізраїль останнім часом посилив удари у відповідь на тлі загострення регіональної безпеки.

Нагадаємо

Нещодавно армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів у столиці Ємену Сані. Це відповідь на напади хуситів ракетами та безпілотниками на Ізраїль з жовтня 2023 року.

Єменські хусити погрожують атакувати всі пов'язані з Ізраїлем кораблі28.07.25, 04:10 • 10060 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини Світу
Електроенергія
Крилата ракета
Ізраїль
Сана
Саудівська Аравія
Беньямін Нетаньягу
Тель-Авів
Ємен
Безпілотний літальний апарат