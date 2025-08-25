Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситів

Ізраїль у неділю, 24 серпня, здійснив масштабні авіаудари по території Ємену у відповідь на запуск ракети нового типу, який напередодні по його території здійснили повстанці-хусити. Про це пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Атаки були спрямовані по стратегічних об’єктах у столиці Ємену Сані, зокрема по президентському палацу, двох електростанціях та паливному складу. Представники ВПС уточнили, що найвіддаленіша ціль знаходилася приблизно за 2000 кілометрів від Ізраїлю.

За кожну ракету, яку хусити запустять по Ізраїлю, вони заплатять багаторазово. Сьогодні ми завдали хуситам удару темряви і затемнення – а в майбутньому буде удар первістка - заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кацапія.

Телеканал "Аль-Масіра", який контролюють хусити, з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ємену повідомив, що внаслідок ударів загинули щонайменше четверо людей та ще 67 отримали поранення.

У мережі поширюються відео, на яких видно великий стовп диму й полум’я після бомбардування.

Терористичний режим Хуті отримує важкий урок про те, що він заплатить – і вже платить – дуже високу ціну за свою агресію проти Держави Ізраїль - наголосив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Поліція району Тель-Авіва заявила в п'ятницю, що було кілька місць, де впали перехоплені фрагменти. Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнення

Рух хуситів контролює значну частину території Ємену, зокрема столицю Сана. Вони регулярно здійснюють ракетні та дронові атаки по Ізраїлю та Саудівській Аравії. Ізраїль останнім часом посилив удари у відповідь на тлі загострення регіональної безпеки.

Нагадаємо

Нещодавно армія Ізраїлю атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури хуситів у столиці Ємену Сані. Це відповідь на напади хуситів ракетами та безпілотниками на Ізраїль з жовтня 2023 року.

Єменські хусити погрожують атакувати всі пов'язані з Ізраїлем кораблі