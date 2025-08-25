Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 14893 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 29193 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 33547 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 31730 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 42404 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 76556 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62951 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34021 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56855 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35622 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.4м/с
77%
749мм
Популярные новости
На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетяхPhoto24 августа, 17:19 • 4572 просмотра
Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленниковPhoto24 августа, 17:37 • 4094 просмотра
Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода24 августа, 18:03 • 3360 просмотра
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости24 августа, 18:31 • 13759 просмотра
«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента24 августа, 19:28 • 4350 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 42404 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 76556 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 45641 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 59386 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 45996 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 45093 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 30458 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 31251 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 33935 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 39915 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Крылатая ракета
Северный поток — 2

Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Израиль нанес масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.

Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов

Израиль в воскресенье, 24 августа, нанес масштабные авиаудары по территории Йемена в ответ на запуск ракеты нового типа, который накануне по его территории осуществили повстанцы-хуситы. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Атаки были направлены по стратегическим объектам в столице Йемена Сане, в частности по президентскому дворцу, двум электростанциям и топливному складу. Представители ВВС уточнили, что самая отдаленная цель находилась примерно в 2000 километрах от Израиля.

За каждую ракету, которую хуситы запустят по Израилю, они заплатят многократно. Сегодня мы нанесли хуситам удар тьмы и затмения – а в будущем будет удар первенца

- заявил министр обороны Израиля Исраэль Кацапия.

Телеканал "Аль-Масира", который контролируют хуситы, со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена сообщил, что в результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека и еще 67 получили ранения.

В сети распространяются видео, на которых видно большой столб дыма и пламени после бомбардировки.

Террористический режим Хути получает тяжелый урок о том, что он заплатит – и уже платит – очень высокую цену за свою агрессию против Государства Израиль

- подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Полиция района Тель-Авива заявила в пятницу, что было несколько мест, где упали перехваченные фрагменты. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Движение хуситов контролирует значительную часть территории Йемена, в частности столицу Сана. Они регулярно осуществляют ракетные и дроновые атаки по Израилю и Саудовской Аравии. Израиль в последнее время усилил ответные удары на фоне обострения региональной безопасности.

Напомним

Недавно армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов в столице Йемена Сане. Это ответ на нападения хуситов ракетами и беспилотниками на Израиль с октября 2023 года.

Йеменские хуситы угрожают атаковать все связанные с Израилем корабли28.07.25, 04:10 • 10061 просмотр

Вероника Марченко

Новости Мира
Электроэнергия
Крылатая ракета
Израиль
Сана
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Тель-Авив
Йемен
Беспилотный летательный аппарат