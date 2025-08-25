Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситов

Израиль в воскресенье, 24 августа, нанес масштабные авиаудары по территории Йемена в ответ на запуск ракеты нового типа, который накануне по его территории осуществили повстанцы-хуситы. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Атаки были направлены по стратегическим объектам в столице Йемена Сане, в частности по президентскому дворцу, двум электростанциям и топливному складу. Представители ВВС уточнили, что самая отдаленная цель находилась примерно в 2000 километрах от Израиля.

За каждую ракету, которую хуситы запустят по Израилю, они заплатят многократно. Сегодня мы нанесли хуситам удар тьмы и затмения – а в будущем будет удар первенца - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кацапия.

Телеканал "Аль-Масира", который контролируют хуситы, со ссылкой на Министерство здравоохранения Йемена сообщил, что в результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека и еще 67 получили ранения.

В сети распространяются видео, на которых видно большой столб дыма и пламени после бомбардировки.

Террористический режим Хути получает тяжелый урок о том, что он заплатит – и уже платит – очень высокую цену за свою агрессию против Государства Израиль - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Полиция района Тель-Авива заявила в пятницу, что было несколько мест, где упали перехваченные фрагменты. Информация о пострадавших не поступала.

Дополнение

Движение хуситов контролирует значительную часть территории Йемена, в частности столицу Сана. Они регулярно осуществляют ракетные и дроновые атаки по Израилю и Саудовской Аравии. Израиль в последнее время усилил ответные удары на фоне обострения региональной безопасности.

Напомним

Недавно армия Израиля атаковала объект энергетической инфраструктуры хуситов в столице Йемена Сане. Это ответ на нападения хуситов ракетами и беспилотниками на Израиль с октября 2023 года.

Йеменские хуситы угрожают атаковать все связанные с Израилем корабли