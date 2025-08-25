Атакована больница на юге Газы: палестинские источники сообщили о 14 погибших, в том числе журналистах

Четверо журналистов, среди которых оператор Reuters и оператор Al Jazeera, погибли в понедельник в результате инцидента с атакой на больницу Насер в Газе. Передает УНН со ссылкой на AFP и Associated Press.

Детали

По данным палестинских источников, в результате израильского нападения на больницу "Насер" в секторе Газа погибли 14 человек.

Среди погибших - четверо журналистов, среди которых оператор Reuters и оператор Al Jazeera.

Справка

По данным управления здравоохранения, контролируемого исламистским движением ХАМАС, целью атак стала больница "Насер" в Хан-Юнисе. Один из убитых журналистов, оператор Хусам аль-Масри, как сообщается, был внештатным сотрудником информационного агентства Reuters.

Среди других убитых, по данным властей, – Мариам Абу Дагга, Моаз Абу Таха и Мохаммед Салама, работавшие на катарскую телекомпанию Al Jazeera.

Больница Насера в Хан-Юнисе, крупнейшая на юге Газы, выдержала налеты и бомбардировки в течение 22 месяцев войны, а официальные лица сообщили о критической нехватке предметов снабжения и персонала.

Израильские военные не сразу отреагировали на вопросы относительно атаки.

Что известно на текущий момент

Погибли по меньшей мере 14 человек. Кроме журналистов, также погиб фельдшер.

Второе нападение произошло после того, как спасатели, журналисты и другие лица поспешили к клинике после первого нападения. Израильская армия заявила, что расследует эти сообщения. - сообщают очевидцы

Напомним

Израиль совершил масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.