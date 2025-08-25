$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 10229 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 25703 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 30506 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 18351 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 30312 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 46467 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 41887 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38550 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 59801 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 93002 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Атакована больница на юге Газы: палестинские источники сообщили о 14 погибших, в том числе журналистах

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Палестинские источники сообщают о 14 погибших, включая четырех журналистов, в результате атаки на больницу Насер в Газе. Среди погибших операторы Reuters и Al Jazeera.

Атакована больница на юге Газы: палестинские источники сообщили о 14 погибших, в том числе журналистах

Четверо журналистов, среди которых оператор Reuters и оператор Al Jazeera, погибли в понедельник в результате инцидента с атакой на больницу Насер в Газе. Передает УНН со ссылкой на AFP и Associated Press.

Детали

По данным палестинских источников, в результате израильского нападения на больницу "Насер" в секторе Газа погибли 14 человек.

Среди погибших - четверо журналистов, среди которых оператор Reuters и оператор Al Jazeera.

Справка

По данным управления здравоохранения, контролируемого исламистским движением ХАМАС, целью атак стала больница "Насер" в Хан-Юнисе. Один из убитых журналистов, оператор Хусам аль-Масри, как сообщается, был внештатным сотрудником информационного агентства Reuters.

Среди других убитых, по данным властей, – Мариам Абу Дагга, Моаз Абу Таха и Мохаммед Салама, работавшие на катарскую телекомпанию Al Jazeera.

Больница Насера в Хан-Юнисе, крупнейшая на юге Газы, выдержала налеты и бомбардировки в течение 22 месяцев войны, а официальные лица сообщили о критической нехватке предметов снабжения и персонала.

Израильские военные не сразу отреагировали на вопросы относительно атаки.

Что известно на текущий момент 

Погибли по меньшей мере 14 человек. Кроме журналистов, также погиб фельдшер. 

Второе нападение произошло после того, как спасатели, журналисты и другие лица поспешили к клинике после первого нападения. Израильская армия заявила, что расследует эти сообщения.

- сообщают очевидцы

Напомним

Израиль совершил масштабные авиаудары по стратегическим объектам в столице Йемена Сане в ответ на запуск новой ракеты хуситами. В результате ударов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 67 получили ранения.

Игорь Тележников

