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В ООН призывают объявить временное перемирие в Газе: в анклаве заканчиваются лекарства

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:57  •  4630 просмотра

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UNRWA призывает к временному перемирию на севере Газы для эвакуации людей. Медики сообщают о критической нехватке лекарств и материалов для лечения пострадавших во время израильского наступления.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) во вторник призвало к временному перемирию, чтобы позволить людям покинуть северные районы Газы. Медики в анклаве заявляют, что у них заканчиваются материалы для лечения пациентов, пострадавших во время трехнедельного израильского наступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters. 

Детали

Глава агентства по оказанию помощи UNRWA Филипп Лаззарини сказал, что гуманитарная ситуация в Газе достигла ужасной точки, а тела людей брошены на обочинах дорог или похоронены под обломками.

«На севере Газы люди просто ждут смерти. Они чувствуют себя брошенными, безнадежными и одинокими», - написал он в своем заявлении на сайте X.

«Я призываю к немедленному перемирию, пусть даже на несколько часов, чтобы обеспечить безопасный гуманитарный проход для семей, которые хотят покинуть этот район и добраться до более безопасных мест», - сказал он.

Призыв к перемирию прозвучал в тот момент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы попытаться возобновить переговоры о прекращении огня в Газе после смерти на прошлой неделе лидера палестинской боевой группы ХАМАС Яхьи Синвара.

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Вашингтон призвал Израиль разрешить доставку большего количества гуманитарных грузов в северную часть Газы. Израиль утверждает, что отправили помощь десятками грузовиков, а также с помощью авиации, но медики Газы говорят, что помощь до них не дошла.

Во вторник представители здравоохранения Газы заявили, что израильские войска убили более 20 человек.

Израильские военные, которые в этом месяце начали наступление на боевиков ХАМАС, удерживающих позиции в северном городе Джабалия, говорят, что эвакуируют людей по установленным маршрутам и отсеивают десятки боевиков от гражданских лиц, направляющихся на юг.

Многие палестинцы опасаются, что эвакуация является частью израильского плана по очистке территории для создания буферной зоны, которая позволит Израилю контролировать Газу после окончания войны.

Израильские военные отрицают, что эвакуация является частью более широкого плана, и говорят, что перемещают людей, чтобы отделить их от боевиков ХАМАС.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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