ХАМАС не будет разглашать имя нового лидера до марта

ХАМАС воздержится от разглашения имени нового лидера. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Такое решение было принято в свете последних событий, когда убийства предыдущих лидеров, таких как Ахмед Ясин и Абдель Азиз аль-Рантиси, заставили группу принять подобные меры в 2003 году.

Выборы нового лидера запланированы на март следующего года, а до этого времени управление группировкой будет осуществлять комитет из пяти человек. С момента убийства Яхьи Синвара его заместитель Халиль аль-Хайя фактически стал исполняющим обязанности лидера, ответственным за большинство вопросов, связанных с сектором Газа.

По словам представителя ХАМАС, убийство Синвара на прошлой неделе стало неожиданностью для членов группировки, поскольку считалось, что он находился в безопасном месте.

Израиль планирует обменять тело лидера ХАМАСа Синвара на израильских заложников, удерживаемых в Газе