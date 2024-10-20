Израиль планирует обменять тело лидера ХАМАСа Синвара на израильских заложников, удерживаемых в Газе

Тело главаря ХАМАСа Яхьи Синвара, который был ликвидирован армией обороны Израиля, может быть использовано Израилем как "разменная монета" для обмена на израильских заложников, которые удерживаются в Газе. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

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"Тело лидера ХАМАСа Яхьи Синвара может быть использовано как "разменная монета" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе. Останки Синвара в настоящее время хранятся в секретном месте в Израиле после того, как он был убит в среду израильскими силами на юге Газы", - пишет издание.

Отмечается, что освобождение заложников, вероятно, будет приоритетом Израиля при решении вопроса о том, как использовать останки Синвара, которого Израиль обвиняет в организации терактов 7 октября прошлого года.

Также собеседники издания отмечают, что обмен на заложников, вероятно, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу, ведь иначе его передачи не произойдет.

Дипломатические источники опасаются, что возвращение останков Синвара в Газу при любых обстоятельствах рискует сплотить сторонников ХАМАС, ведь место его захоронения могло бы стать святыней для последователей.

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Напомним,

17 октября израильская армия сообщила о ликвидации в секторе Газа лидера ХАМАС Яхьи Синвара.