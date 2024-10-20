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Израиль планирует обменять тело лидера ХАМАСа Синвара на израильских заложников, удерживаемых в Газе

Израиль планирует обменять тело лидера ХАМАСа Синвара на израильских заложников, удерживаемых в Газе

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 14:41  •  3163 просмотра

Израиль может использовать тело ликвидированного главаря ХАМАС Яхьи Синвара для обмена на израильских заложников в Газе. Останки Синвара хранятся в секретном месте в Израиле после его убийства израильскими силами.

Тело главаря ХАМАСа Яхьи Синвара, который был ликвидирован армией обороны Израиля, может быть использовано Израилем как "разменная монета" для обмена на израильских заложников, которые удерживаются в Газе. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Британский премьер: смерть лидера ХАМАСа может остановить бои в Газе20 октября 2024, 04:35 • 18856 просмотров

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"Тело лидера ХАМАСа Яхьи Синвара может быть использовано как "разменная монета" в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе. Останки Синвара в настоящее время хранятся в секретном месте в Израиле после того, как он был убит в среду израильскими силами на юге Газы", - пишет издание.

Отмечается, что освобождение заложников, вероятно, будет приоритетом Израиля при решении вопроса о том, как использовать останки Синвара, которого Израиль обвиняет в организации терактов 7 октября прошлого года.

Также собеседники издания отмечают, что обмен на заложников, вероятно, единственный способ вернуть останки Синвара в Газу, ведь иначе его передачи не произойдет.

Дипломатические источники опасаются, что возвращение останков Синвара в Газу при любых обстоятельствах рискует сплотить сторонников ХАМАС, ведь место его захоронения могло бы стать святыней для последователей.

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Напомним,

17 октября израильская армия сообщила о ликвидации в секторе Газа лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Павел Башинский

Павел Башинский

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