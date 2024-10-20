Ізраїль планує обміняти тіло лідера ХАМАСу Сінвара на ізраїльських заручників, які утримуються в Газі
Київ • УНН
Ізраїль може використати тіло ліквідованого ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара для обміну на ізраїльських заручників у Газі. Останки Сінвара зберігаються в секретному місці в Ізраїлі після його вбивства ізраїльськими силами.
Тіло ватажка ХАМАСу Ях’ї Сінвара, який був ліквідований армією оборони Ізраїлю, може бути використане Ізраїлем як "розмінна монета" для обміну на ізраїльських заручників, які утримуються у Газі. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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"Тіло лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара може бути використане як "розмінна монета" в обмін на звільнення ізраїльських заручників, які утримуються в Газі. Останки Сінвара наразі зберігаються в секретному місці в Ізраїлі після того, як він був убитий у середу ізраїльськими силами на півдні Гази", - пише видання.
Зазначається, що звільнення заручників, ймовірно, буде пріоритетом Ізраїлю при вирішенні питання про те, як використати останки Сінвара, якого Ізраїль звинувачує в організації терактів 7 жовтня минулого року.
Також співрозмовники видання зазначають, що обмін на заручників, ймовірно, єдиний спосіб повернути останки Сінвара до Гази, адже інакше його передачі не відбудеться.
Дипломатичні джерела побоюються, що повернення останків Сінвара до Гази за будь-яких обставин ризикує згуртувати прихильників ХАМАС, адже місце його поховання могло б стати святинею для послідовників.
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17 жовтня ізраїльська армія повідомила про ліквідацію у секторі Гази лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.