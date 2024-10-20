Британський прем'єр: смерть лідера ХАМАСу може зупинити бої в Газі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Нетаньяху смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара. Він висловив надію, що це може призвести до припинення боїв у Газі та звільнення заручників.
Прем'єр-міністр Великої Британії у розмові з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху висловив сподівання, що смерть лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара може стати шансом для зупинки боїв у Газі та звільнення заручників. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер назвав Ях'ї Сінвара "жорстоким терористом" і підкреслив, що світ став кращим без нього. Він також висловив стурбованість щодо запуску безпілотника в Кесарії, де проживає Нетаньяху.
Згідно з інформацією, прем’єр-міністри обговорили важливість прогресу у політичному врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою в Лівані.
Нагадаємо
Смерть Ях'ї Сінвара стала значною перемогою для Ізраїлю у війні проти ХАМАС у секторі Газа, завдавши серйозного удару по організації, яку він перетворив на потужну бойову силу. Сінвара було вбито внаслідок випадкового зіткнення з ізраїльськими військами в Рафаху, а не під час запланованої операції спецназу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу похвалив солдатів за цю операцію, проте наголосив, що це не є кінцем війни. Він підкреслив головні цілі: знищення ХАМАС як військової та політичної сили і повернення ізраїльських заручників.
Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу19.10.24, 12:20 • 20010 переглядiв