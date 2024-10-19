Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу
Київ • УНН
Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.
Один з безпілотників, випущених по Ізраїлю з Лівану цього ранку, атакував приватну резиденцію прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу в прибережному місті Кесарія, що підтвердили в офісі очільника ізраїльського уряду, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що "приватна резиденція прем'єр-міністра в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану раніше цього ранку".
У короткій заяві йдеться, що прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його дружини Сари не було вдома під час атаки і що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Два інші безпілотники, випущені з Лівану сьогодні вранці, були збиті засобами ППО, що викликало спрацювання сирен у районі Тель-Авіва.
Нагадаємо
Під час ізраїльської операції в Газі могли вбити лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара, який відповідав за напад на ізраїльські території 7 жовтня минулого року.