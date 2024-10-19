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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2372 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Київ • УНН

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Приватна резиденція прем'єр-міністра Ізраїлю в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану. Нетаньягу та його дружини не було вдома, ніхто не постраждав, два інші дрони були збиті ППО.

Дрон з Лівану атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Один з безпілотників, випущених по Ізраїлю з Лівану цього ранку, атакував приватну резиденцію прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу в прибережному місті Кесарія, що підтвердили в офісі очільника ізраїльського уряду, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив, що "приватна резиденція прем'єр-міністра в Кесарії була атакована безпілотником з Лівану раніше цього ранку".

У короткій заяві йдеться, що прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його дружини Сари не було вдома під час атаки і що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Два інші безпілотники, випущені з Лівану сьогодні вранці, були збиті засобами ППО, що викликало спрацювання сирен у районі Тель-Авіва.

Нагадаємо 

Під час ізраїльської операції в Газі могли вбити лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара, який відповідав за напад на ізраїльські території 7 жовтня минулого року. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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