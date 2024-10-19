Дрон из Ливана атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Один из беспилотников, выпущенных по Израилю из Ливана этим утром, атаковал частную резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кесария, что подтвердили в офисе главы израильского правительства, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Офис премьер-министра Израиля подтвердил, что "частная резиденция премьер-министра в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана ранее этим утром".

В коротком заявлении говорится, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены Сары не было дома во время атаки и что в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенные из Ливана сегодня утром, были сбиты средствами ПВО, что вызвало срабатывание сирен в районе Тель-Авива.

Напомним

Во время израильской операции в Газе могли убить лидера ХАМАС Яхью Синвара, который отвечал за нападение на израильские территории 7 октября прошлого года.