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Дрон из Ливана атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Дрон из Ливана атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 09:20  •  1595 просмотра

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Частная резиденция премьер-министра Израиля в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана. Нетаньяху и его жены не было дома, никто не пострадал, два других дрона были сбиты ПВО.

Один из беспилотников, выпущенных по Израилю из Ливана этим утром, атаковал частную резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в прибрежном городе Кесария, что подтвердили в офисе главы израильского правительства, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Офис премьер-министра Израиля подтвердил, что "частная резиденция премьер-министра в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана ранее этим утром".

В коротком заявлении говорится, что премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены Сары не было дома во время атаки и что в результате инцидента никто не пострадал.

Два других беспилотника, выпущенные из Ливана сегодня утром, были сбиты средствами ПВО, что вызвало срабатывание сирен в районе Тель-Авива.

Напомним 

Во время израильской операции в Газе могли убить лидера ХАМАС Яхью Синвара, который отвечал за нападение на израильские территории 7 октября прошлого года. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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