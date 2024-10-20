Британский премьер: смерть лидера ХАМАСа может остановить бои в Газе

Премьер-министр Великобритании в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху выразил надежду, что смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара может стать шансом для остановки боев в Газе и освобождения заложников. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер назвал Яхьи Синвара "жестоким террористом" и подчеркнул, что мир стал лучше без него. Он также выразил обеспокоенность относительно запуска беспилотника в Кесарии, где проживает Нетаньяху.

Согласно информации, премьер-министры обсудили важность прогресса в политическом урегулировании конфликта между Израилем и Хезболлой в Ливане.

Напомним

Смерть Яхьи Синвара стала значительной победой для Израиля в войне против ХАМАС в секторе Газа, нанеся серьезный удар по организации, которую он превратил в мощную боевую силу. Синвар был убит в результате случайного столкновения с израильскими войсками в Рафахе, а не во время запланированной операции спецназа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху похвалил солдат за эту операцию, однако подчеркнул, что это не является концом войны. Он подчеркнул главные цели: уничтожение ХАМАС как военной и политической силы и возвращение израильских заложников.

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