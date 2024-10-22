ХАМАС не розголошуватиме ім'я нового лідера до березня
Київ • УНН
ХАМАС вирішив не розголошувати ім'я нового лідера до виборів у березні. До цього часу угрупованням керуватиме комітет із п'яти осіб, а Халіль аль-Хайя виконуватиме обов'язки лідера в Газі.
ХАМАС утримається від розголошення імені нового лідера. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
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Таке рішення було ухвалене у світлі останніх подій, коли вбивства попередніх лідерів, таких як Ахмед Ясін і Абдель Азіз аль-Рантісі, змусили групу вжити подібних заходів у 2003 році.
Вибори нового лідера заплановані на березень наступного року, а до цього часу управління угрупованням здійснюватиме комітет із п'яти осіб. З моменту вбивства Ях'ї Сінвара його заступник Халіль аль-Хайя фактично став виконувачем обов'язків лідера, відповідальним за більшість питань, пов'язаних із сектором Газа.
За словами представника ХАМАС, вбивство Сінвара минулого тижня стало несподіванкою для членів угруповання, оскільки вважалося, що він перебував у безпечному місці.
Ізраїль планує обміняти тіло лідера ХАМАСу Сінвара на ізраїльських заручників, які утримуються в Газі20.10.24, 17:41 • 22146 переглядiв