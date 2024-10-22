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В ООН закликають оголосити тимчасове перемир'я в Газі: в анклаві закінчуються ліки

Київ • УНН

 • 16153 перегляди

UNRWA закликає до тимчасового перемир'я на півночі Гази для евакуації людей. Медики повідомляють про критичну нестачу ліків та матеріалів для лікування постраждалих під час ізраїльського наступу.

В ООН закликають оголосити тимчасове перемир'я в Газі: в анклаві закінчуються ліки

Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) у вівторок закликало до тимчасового перемир'я, щоб дозволити людям залишити північні райони Гази. Медики в анклаві заявляють, що у них закінчуються матеріали для лікування пацієнтів, які постраждали під час тритижневого ізраїльського наступу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

Деталі

Голова агентства з надання допомоги UNRWA Філіп Лаззаріні сказав, що гуманітарна ситуація в Газі сягнула жахливої точки, а тіла людей кинуті на узбіччях доріг або поховані під уламками.

"На півночі Гази люди просто чекають смерті. Вони почуваються покинутими, безнадійними і самотніми", - написав він у своїй заяві на сайті X.

"Я закликаю до негайного перемир'я, нехай навіть на кілька годин, щоб забезпечити безпечний гуманітарний прохід для родин, які хочуть покинути цей район і дістатися до безпечніших місць", - сказав він.

Заклик до перемир'я пролунав у той момент, коли держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб спробувати відновити переговори про припинення вогню в Газі після смерті минулого тижня лідера палестинської бойової групи ХАМАС Ях'ї Сінвара.

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Вашингтон закликав Ізраїль дозволити доставку більшої кількості гуманітарних вантажів у північну частину Гази. Ізраїль стверджує, що відправили допомогу десятками вантажівок, а також за допомогою авіації, але медики Гази кажуть, що допомога до них не дійшла.

У вівторок представники охорони здоров'я Гази заявили, що ізраїльські війська вбили понад 20 людей.

Ізраїльські військові, які цього місяця почали наступ на бойовиків ХАМАС, які утримують позиції в північному місті Джабалія, кажуть, що евакуюють людей за встановленими маршрутами та відсіюють десятки бойовиків від цивільних осіб, які прямують на південь.

Багато палестинців побоюються, що евакуація є частиною ізраїльського плану з очищення території для створення буферної зони, яка дасть змогу Ізраїлю контролювати Газу після закінчення війни.

Ізраїльські військові заперечують, що евакуація є частиною ширшого плану, і кажуть, що переміщують людей, щоб відокремити їх від бойовиків ХАМАС.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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