Израиль блокирует продовольственную помощь ООН для северной Газы

Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи в северные районы Газы. Об этом сообщает директор Организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA Филипп Лаццарини в X, передает УНН.

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По информации Организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA, Израиль препятствует поступлению продовольственной помощи в северные районы Газы.

Пока Израиль не прокомментировал это сообщение. Однако директор Организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам UNRWA Лаццарини призывает немедленно отменить ограничения.

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По данным Всемирной продовольственной программы WFP, жителям северной части Газы грозит неизбежный голод не позднее мая, если не будет оказана этому району помощь.

Голод на севере Газы: 70% сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, 30 смертей от недоедания