Палестинская сторона заявила, что израильская полиция "силой вошла" в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме

14:55 • 6934 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 11875 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 17860 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 23029 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 23777 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 16354 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 26551 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13444 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13511 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13416 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
публикации
Эксклюзивы
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 9384 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 20814 просмотра
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"8 декабря, 09:07 • 6488 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 18003 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 5316 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 2986 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 1760 просмотра
Палестинская сторона заявила, что израильская полиция "силой вошла" в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Израильская полиция силой вошла в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме. UNRWA назвала инцидент неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов ООН.

Палестинская сторона заявила, что израильская полиция "силой вошла" в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме
Фото: AP

Палестинское агентство ООН по гуманитарной помощи (UNRWA) заявило, что израильская полиция «силой вошла» на его территорию в Восточном Иерусалиме рано утром в понедельник, назвав этот инцидент неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов ООН. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

UNRWA, которому запрещено действовать на территории Израиля, сообщило, что на территорию в палестинском районе Шейх-Джарра вошло «значительное количество» израильских силовиков, включая полицию на мотоциклах, грузовиках и погрузчиках.

ЮАР расследует «очистку» Газы от палестинцев17.11.25, 19:36 • 3051 просмотр

Несанкционированное и насильственное вторжение израильских сил безопасности является неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов палестинского агентства ООН.

– говорится в заявлении организации.

Израильская полиция, со своей стороны, сообщила, что начала «процедуру взыскания долгов», инициированную муниципальными властями Иерусалима. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, как полиция устанавливает израильский флаг на территории комплекса.

Этот рейд стал последним этапом в кампании Израиля против UNRWA, которое оказывает помощь и услуги миллионам палестинских беженцев в регионе.

Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph30.11.25, 04:38 • 11526 просмотров

Степан Гафтко

Обыск
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Палестинская национальная администрация
БАПОР
Иерусалим
Сектор Газа