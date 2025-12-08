Палестинская сторона заявила, что израильская полиция "силой вошла" в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме
Израильская полиция силой вошла в комплекс ООН в Восточном Иерусалиме. UNRWA назвала инцидент неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов ООН.
Палестинское агентство ООН по гуманитарной помощи (UNRWA) заявило, что израильская полиция «силой вошла» на его территорию в Восточном Иерусалиме рано утром в понедельник, назвав этот инцидент неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов ООН. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
UNRWA, которому запрещено действовать на территории Израиля, сообщило, что на территорию в палестинском районе Шейх-Джарра вошло «значительное количество» израильских силовиков, включая полицию на мотоциклах, грузовиках и погрузчиках.
Несанкционированное и насильственное вторжение израильских сил безопасности является неприемлемым нарушением привилегий и иммунитетов палестинского агентства ООН.
Израильская полиция, со своей стороны, сообщила, что начала «процедуру взыскания долгов», инициированную муниципальными властями Иерусалима. На фотографиях, сделанных на месте происшествия, видно, как полиция устанавливает израильский флаг на территории комплекса.
Этот рейд стал последним этапом в кампании Израиля против UNRWA, которое оказывает помощь и услуги миллионам палестинских беженцев в регионе.
