Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph

Палестинская администрация (ПА) продолжает выплачивать деньги заключенным-террористам и их семьям, несмотря на обязательства перед Великобританией и Европейским Союзом. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в ЕС фиксируют все больше доказательств того, что "зарплаты террористам" все еще выплачиваются. Это происходит несмотря на то, что ПА во главе с Махмудом Аббасом взяла на себя обязательства отменить "зарплаты" в обмен на признание государства Палестина.

Лейбористская партия "Друзья Израиля" обвинила ПА в отказе от гарантий, данных Великобритании и другим правительствам, что она прекратит практику выплаты денег палестинцам, осужденным за террористические преступления, и их семьям через "Фонд мучеников" - пишет издание.

По информации СМИ, выплаты осужденным и их семьям продолжаются через новую программу социального обеспечения – Палестинскую национальную институцию экономического развития. Деньги поступают через ряд "обходных путей", даже если получатели формально не подавали заявки на помощь от нового учреждения. Еврокомиссия уже требует от ПА разъяснений относительно того, действует ли до сих пор программа, которую обещали закрыть.

Для ЕС реформа системы социального обеспечения Палестинской администрации всегда была ключевой. Прекращение выплат "заключенным и мученикам" является важной частью программы реформ. ... Однако, как мы понимаем, недавно семьям заключенных были осуществлены выплаты на основе предыдущей программы. Мы глубоко опечалены этим решением, поскольку оно противоречит предыдущим заявлениям - заявил представитель ЕС Гийом Мерсье.

В то же время ПА сообщила Еврокомиссии, что приказала провести аудит новой платежной системы, который должен начаться в январе. Это позволит провести "проверку, чтобы оценить, не существует ли параллельных схем выплат, и предоставить доказательства того, что система сейчас базируется только на потребностях".

Напомним

В сентябре Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины