29 ноября, 18:27 • 10267 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 17873 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 16263 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 16736 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 17052 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 14654 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 14609 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13942 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14568 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14952 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 65829 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 51747 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 59287 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 57720 просмотра
Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Палестинская администрация продолжает выплачивать деньги заключенным-террористам и их семьям, нарушая обязательства перед Великобританией и ЕС. Выплаты осуществляются через новую программу социального обеспечения, что вызвало обеспокоенность Еврокомиссии.

Палестинская администрация продолжает выплаты террористам, несмотря на обязательства - The Telegraph

Палестинская администрация (ПА) продолжает выплачивать деньги заключенным-террористам и их семьям, несмотря на обязательства перед Великобританией и Европейским Союзом. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в ЕС фиксируют все больше доказательств того, что "зарплаты террористам" все еще выплачиваются. Это происходит несмотря на то, что ПА во главе с Махмудом Аббасом взяла на себя обязательства отменить "зарплаты" в обмен на признание государства Палестина.

Лейбористская партия "Друзья Израиля" обвинила ПА в отказе от гарантий, данных Великобритании и другим правительствам, что она прекратит практику выплаты денег палестинцам, осужденным за террористические преступления, и их семьям через "Фонд мучеников"

- пишет издание.

По информации СМИ, выплаты осужденным и их семьям продолжаются через новую программу социального обеспечения – Палестинскую национальную институцию экономического развития. Деньги поступают через ряд "обходных путей", даже если получатели формально не подавали заявки на помощь от нового учреждения. Еврокомиссия уже требует от ПА разъяснений относительно того, действует ли до сих пор программа, которую обещали закрыть.

Для ЕС реформа системы социального обеспечения Палестинской администрации всегда была ключевой. Прекращение выплат "заключенным и мученикам" является важной частью программы реформ. ... Однако, как мы понимаем, недавно семьям заключенных были осуществлены выплаты на основе предыдущей программы. Мы глубоко опечалены этим решением, поскольку оно противоречит предыдущим заявлениям

- заявил представитель ЕС Гийом Мерсье.

В то же время ПА сообщила Еврокомиссии, что приказала провести аудит новой платежной системы, который должен начаться в январе. Это позволит провести "проверку, чтобы оценить, не существует ли параллельных схем выплат, и предоставить доказательства того, что система сейчас базируется только на потребностях".

Напомним

В сентябре Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины

Вадим Хлюдзинский

