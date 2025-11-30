Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph

$42.190.00
48.870.00
ukenru
29 листопада, 18:27 • 10267 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 17873 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 16263 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 16736 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 17052 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14654 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14609 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13942 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14568 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14952 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
94%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 15365 перегляди
Розташовані не лише в Україні: ГУР виявило мережі терміналів захищеного зв'язку армії рф в АфриціPhoto29 листопада, 17:32 • 3440 перегляди
Удар рф 29 листопада по Києву: енергетики повернули світло вже 420 000 родин29 листопада, 17:47 • 4802 перегляди
Не ракети Tomahawk: Віткофф запровонував Україні альтернативу - WSJ29 листопада, 18:02 • 6040 перегляди
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинкиPhoto29 листопада, 20:20 • 3782 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 15386 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 65829 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 51747 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 59287 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 57720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Велика Британія
Швеція
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 15387 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 35893 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 53605 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 73155 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 104861 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Палестинська адміністрація продовжує виплачувати гроші в'язням-терористам та їхнім родинам, порушуючи зобов'язання перед Великою Британією та ЄС. Виплати здійснюються через нову програму соціального забезпечення, що викликало стурбованість Єврокомісії.

Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph

Палестинська адміністрація (ПА) продовжує виплачувати гроші в'язням-терористам та їхнім родинам, незважаючи на зобов'язання перед Великою Британією та Європейським Союзом. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у ЄС фіксують все більше доказів того, що "зарплати терористам" все ще виплачуються. Це відбувається попри те, що ПА на чолі з Махмудом Аббасом взяла на себе зобов'язання скасувати "зарплати" в обмін на визнання держави Палестина.

Лейбористська партія "Друзі Ізраїлю" звинуватила ПА у відмові від гарантій, даних Великій Британії та іншим урядам, що вона припинить практику виплати грошей палестинцям, засудженим за терористичні злочини, та їхнім родинам через "Фонд мучеників"

- пише видання.

За інформацією ЗМІ, виплати засудженим та їхнім родинам продовжуються через нову програму соціального забезпечення – Палестинську національну інституцію економічного розвитку. Гроші надходять через низку "обхідних шляхів", навіть якщо отримувачі формально не подавали заявки на допомогу від нової установи. Єврокомісія вже вимагає від ПА роз'яснень щодо того, чи діє досі програма, яку обіцяли закрити.

Для ЄС реформа системи соціального забезпечення Палестинської адміністрації завжди була ключовою. Припинення виплат "в'язням і мученикам" є важливою частиною програми реформ. ... Однак, як ми розуміємо, нещодавно сім'ям в'язнів були здійснені виплати на основі попередньої програми. Ми глибоко засмучені цим рішенням, оскільки воно суперечить попереднім заявам

- заявив речник ЄС Гійом Мерсьє.

Водночас ПА повідомила Єврокомісії, що наказала провести аудит нової платіжної системи, який має розпочатися в січні. Це дозволить провести "перевірку, щоб оцінити, чи не існує паралельних схем виплат, і надати докази того, що система зараз базується лише на потребах".

Нагадаємо

У вересні Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 21.09.25, 18:52 • 25034 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Махмуд Аббас
Європейська комісія
Палестинська національна адміністрація
Європейський Союз
Велика Британія
Палестинська держава