Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph
Київ • УНН
Палестинська адміністрація продовжує виплачувати гроші в'язням-терористам та їхнім родинам, порушуючи зобов'язання перед Великою Британією та ЄС. Виплати здійснюються через нову програму соціального забезпечення, що викликало стурбованість Єврокомісії.
Палестинська адміністрація (ПА) продовжує виплачувати гроші в'язням-терористам та їхнім родинам, незважаючи на зобов'язання перед Великою Британією та Європейським Союзом. Про це повідомляє The Telegraph, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у ЄС фіксують все більше доказів того, що "зарплати терористам" все ще виплачуються. Це відбувається попри те, що ПА на чолі з Махмудом Аббасом взяла на себе зобов'язання скасувати "зарплати" в обмін на визнання держави Палестина.
Лейбористська партія "Друзі Ізраїлю" звинуватила ПА у відмові від гарантій, даних Великій Британії та іншим урядам, що вона припинить практику виплати грошей палестинцям, засудженим за терористичні злочини, та їхнім родинам через "Фонд мучеників"
За інформацією ЗМІ, виплати засудженим та їхнім родинам продовжуються через нову програму соціального забезпечення – Палестинську національну інституцію економічного розвитку. Гроші надходять через низку "обхідних шляхів", навіть якщо отримувачі формально не подавали заявки на допомогу від нової установи. Єврокомісія вже вимагає від ПА роз'яснень щодо того, чи діє досі програма, яку обіцяли закрити.
Для ЄС реформа системи соціального забезпечення Палестинської адміністрації завжди була ключовою. Припинення виплат "в'язням і мученикам" є важливою частиною програми реформ. ... Однак, як ми розуміємо, нещодавно сім'ям в'язнів були здійснені виплати на основі попередньої програми. Ми глибоко засмучені цим рішенням, оскільки воно суперечить попереднім заявам
Водночас ПА повідомила Єврокомісії, що наказала провести аудит нової платіжної системи, який має розпочатися в січні. Це дозволить провести "перевірку, щоб оцінити, чи не існує паралельних схем виплат, і надати докази того, що система зараз базується лише на потребах".
Нагадаємо
У вересні Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 21.09.25, 18:52 • 25034 перегляди