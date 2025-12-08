Палестинська сторона заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до комплексу ООН у Східному Єрусалимі

$42.060.13
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 12446 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 18666 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 23657 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 24310 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 16490 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26863 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13483 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13560 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13475 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки 8 грудня, 07:35 • 9836 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 21046 перегляди
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ" 8 грудня, 09:07 • 6940 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш" 8 грудня, 09:29 • 18341 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо 14:17 • 5922 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 23653 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 24304 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26860 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 33893 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 73553 перегляди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Донецька область
Лондон
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 1992 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 33884 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 54218 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 64469 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 65252 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The Guardian

Палестинська сторона заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до комплексу ООН у Східному Єрусалимі

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Ізраїльська поліція силоміць увійшла до комплексу ООН у Східному Єрусалимі. UNRWA назвала інцидент неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів ООН.

Палестинська сторона заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до комплексу ООН у Східному Єрусалимі
Фото: AP

Палестинська агенція ООН з гуманітарної допомоги (UNRWA) заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до її комплексу у Східному Єрусалимі в понеділок рано-вранці, назвавши цей інцидент неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів ООН. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

UNRWA, якій заборонено діяти на території Ізраїлю, повідомила, що до комплексу в палестинському районі Шейх-Джарра увійшла "значна кількість" ізраїльських силовиків, включно з поліцією на мотоциклах, вантажівках та навантажувачах.

ПАР розслідує "очищення" Гази від палестинців17.11.25, 19:36 • 3051 перегляд

Несанкціоноване та насильницьке вторгнення ізраїльських сил безпеки є неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів палестинського агентства ООН 

– йдеться у заяві організації.

Ізраїльська поліція, зі свого боку, повідомила, що розпочала "процедуру стягнення боргів", ініційовану муніципальною владою Єрусалима. На фотографіях, зроблених на місці події, видно, як поліція встановлює ізраїльський прапор на території комплексу.

Цей рейд став останнім етапом у кампанії Ізраїлю проти UNRWA, яке надає допомогу та послуги мільйонам палестинських біженців у регіоні. 

Палестинська адміністрація продовжує виплати терористам попри зобов'язання - The Telegraph30.11.25, 04:38 • 11526 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Обшук
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Палестинська національна адміністрація
БАПОР
Єрусалим
Сектор Газа