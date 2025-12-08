Палестинська сторона заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до комплексу ООН у Східному Єрусалимі
Ізраїльська поліція силоміць увійшла до комплексу ООН у Східному Єрусалимі. UNRWA назвала інцидент неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів ООН.
Палестинська агенція ООН з гуманітарної допомоги (UNRWA) заявила, що ізраїльська поліція "силою увійшла" до її комплексу у Східному Єрусалимі в понеділок рано-вранці, назвавши цей інцидент неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів ООН. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
UNRWA, якій заборонено діяти на території Ізраїлю, повідомила, що до комплексу в палестинському районі Шейх-Джарра увійшла "значна кількість" ізраїльських силовиків, включно з поліцією на мотоциклах, вантажівках та навантажувачах.
Несанкціоноване та насильницьке вторгнення ізраїльських сил безпеки є неприйнятним порушенням привілеїв та імунітетів палестинського агентства ООН
Ізраїльська поліція, зі свого боку, повідомила, що розпочала "процедуру стягнення боргів", ініційовану муніципальною владою Єрусалима. На фотографіях, зроблених на місці події, видно, як поліція встановлює ізраїльський прапор на території комплексу.
Цей рейд став останнім етапом у кампанії Ізраїлю проти UNRWA, яке надає допомогу та послуги мільйонам палестинських біженців у регіоні.
