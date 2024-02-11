Израиль требует отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини

Руководство МИД Израиля потребовало отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини из-за обнаружения тоннеля ХАМАС под штаб квартирой ООН в Газе для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом в Х сообщает Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал отставки генерального комиссара ООН Филиппе Лаззарини, реагируя на сообщения об обнаружении тоннеля ХАМАС под штаб-квартирой агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (BAPOR) в секторе Газа.

Генеральный комиссар BAPOR Филиппе Лаззарини ответил, что организация не может подтвердить сообщения о тоннеле.

Ранее BAPOR прекратило сотрудничество с некоторыми своими сотрудниками, которых Израиль обвинил в причастности к атаке ХАМАС на страну в октябре 2023 года. Однако о количестве этих сотрудников и степени их привлечения к нападению не сообщалось.

Израиль уже выразил свое желание прекратить деятельность BAPOR на официальном уровне.

Добавим

Финляндию, Великобританию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Швецию, Японию и другие страны тоже прекратили финансирование BAPOR. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.

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