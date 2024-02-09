Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным

Реакция израильских властей на атаку радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года была чрезмерной. Об этом заявил президент США Джо Байден, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН.

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"Я считаю, что ответные действия Израиля в секторе Газа были чрезмерными сказал Байден

Он заявил, что будет настаивать на том, чтобы прекратить огонь, освободить удерживаемых заложников ХАМАС. Он выразил надежду на паузу в боевых действиях в Газе.

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