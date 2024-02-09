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Байден: відповідь Ізраїлю в Газі на різанину ХАМАС 7 жовтня була надмірною

Байден: відповідь Ізраїлю в Газі на різанину ХАМАС 7 жовтня була надмірною

Київ • УНН

 • 28945 перегляди

Байден розкритикував бойові дії Ізраїлю у відповідь на атаку ХАМАСу 7 жовтня і назвав її "надмірною".

Реакція ізраїльської влади на атаку радикального палестинського руху ХАМАС 7 жовтня 2023 року була надмірною. Про це заявив президент США Джо Байден, відповідаючи у четвер на запитання журналістів у Білому домі, передає УНН.

Деталі

"Я вважаю, що дії Ізраїлю у відповідь в секторі Гази були надмірними

сказав Байден

Він заявив, що наполягатиме на тому, щоб припинити вогонь, звільнити утримуваних заручників ХАМАС. Він висловив сподівання на паузу у бойових діях у Газі.

Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі08.02.24, 09:20 • 24567 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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