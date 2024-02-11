Ізраїль вимагає відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ізраїлю зажадав відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні після того, як з'явилися повідомлення про тунель ХАМАС для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР), виявлений під штаб-квартирою агентства в Газі.
Керівництво МЗС Ізраїлю висловло вимогу щодо відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні через виявлення тунелю ХАМАС під штаб квартирою ООН у Газі для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР). Про це в Х повідомляє Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, передає УНН.
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Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац висловив вимогу щодо відставки генерального комісара ООН Філіппе Лаззаріні, реагуючи на повідомлення про виявлення тунелю ХАМАС під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (BAPOR) у секторі Газа.
Генеральний комісар BAPOR Філіппе Лаззаріні відповів, що організація не може підтвердити повідомлення про тунель.
Раніше BAPOR припинило співпрацю з деякими своїми співробітниками, яких Ізраїль звинуватив у причетності до атаки ХАМАС на країну у жовтні 2023 року. Проте про кількість цих співробітників та ступінь їх залучення до нападу не повідомлялося.
Ізраїль вже висловив своє бажання припинити діяльність BAPOR на офіційному рівні.
Додамо
Фінляндію, Великобританію, Італію, Австралію, Канаду, Німеччину, Швецію, Японію та інші країни теж припинили фінансування BAPOR. Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав країни не допустити переривання роботи агентства.
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