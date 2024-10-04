Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский номинирован на Нобелевскую премию мира, но победы ему не прогнозируют. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Украинский президент Владимир Зеленский, который номинирован на Нобелевскую премию и является одним из фаворитов среди букмекеров, вероятно, не получит Нобелевскую премию мира, поскольку возглавляет страну, которая находится в состоянии войны. В 2024 году, на фоне обостряющегося конфликта между Израилем и ХАМАСом, войны в Украине, которая длится третий год, и кровопролития в Судане, которое привело к перемещению более 10 миллионов человек, комитет может решить сосредоточить внимание на гуманитарных акторах, которые помогают гражданскому населению.

Номинированный Алексей Навальный, который умер в колонии в феврале, рассматривался фаворитом среди букмекеров, но из-за того, что премия не вручается посмертно, он ее не получит. Среди основных претендентов на Нобелевскую премию мира этого года, по оценкам экспертов, - Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Однако, учитывая непредсказуемость прошлых решений, Норвежский Нобелевский комитет может поразить неожиданным выбором или даже решить не присуждать премию вообще, о чем станет известно 11 октября.

Напомним

Фонд Right-Livelihood-Stiftung, базирующийся в Стокгольме («Правильный образ жизни») провел мероприятие вручения наград, известных как альтернативная Нобелевская премия.