Зеленського номінували на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.
Президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру, але перемоги йому не прогнозують. Пише УНН з посиланням на Reuters.
Український президент Володимир Зеленський, який номінований на Нобелівську премію та є одним із фаворитів серед букмекерів, ймовірно, не отримає Нобелівську премію миру, оскільки очолює країну, яка перебуває в стані війни. У 2024 році, на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, що загострюється, війни в Україні, яка триває третій рік, та кровопролиття в Судані, яке призвело до переміщення понад 10 мільйонів людей, комітет може вирішити зосередити увагу на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.
Номінований олексій навальний, який помер у колонії в лютому, розглядався фаворитом серед букмекерів, але через те, що премія не вручається посмертно, він її не отримає.Серед основних претендентів на Нобелівську премію миру цього року, за оцінками експертів, - Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд ООН та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Проте, враховуючи непередбачуваність минулих рішень, Норвезький Нобелівський комітет може вразити несподіваним вибором або навіть вирішити не присуджувати премію взагалі, про що стане відомо 11 жовтня.
Нагадаємо
Фонд Right-Livelihood-Stiftung, що базується в Стокгольмі ("Правильний спосіб життя") провів захід вручення нагород, відомих як альтернативна Нобелівська премія.