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Республиканцы представили законопроект о выходе США из ООН

Киев  •  УНН

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Сенаторы-республиканцы представили законопроект о прекращении членства США в ООН и ее финансирования. Инициаторы критикуют ООН как платформу для нападок на США.

Американские законодатели-республиканцы запустили попытку по выводу США из Организации Объединенных Наций, «опасаясь», что организация не в состоянии продвигать американские интересы и согласовываться с программой президента Дональда Трампа «Америка превыше всего», сообщает Fox News, пишет УНН.

Детали

Сенатор-республиканец Майк Ли в четверг представил законопроект под названием «Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025», который прекратит членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих организаций. Сенатор-республиканец Марша Блэкберн является соавтором этой инициативы в верхней палате Конгресса США.

Член Палаты представителей - республиканец Чип Рой, как указано, готов представить это мероприятие в Палате представителей в пятницу, заявив, что ООН и ее органы не продвигают интересы американцев.

«Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников, - сказал Ли в четверг в заявлении для Fox News Digital. - Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны».

В законопроекте также отмечается, что США не могут участвовать в мирных переговорах с ООН, и запрещается исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве с ООН или ее дочерними организациями без одобрения Сената.

Дополнение

США предоставляют ООН больше финансирования, чем любая другая страна, пожертвовав более 18 миллиардов долларов в 2022 году, согласно данным американского аналитического центра по внешней политике Совета по международным отношениям. Это составляет примерно треть всего коллективного бюджета ООН.

Американский народ по-прежнему разделен во взглядах на ООН. Например, более 70% демократов и либерально настроенных независимых сообщили, что сохраняют благоприятное отношение к ООН, по сравнению с 34% республиканцев и республикански настроенных независимых, согласно опросу Pew Research Center, опубликованному в апреле 2024 года.

Трамп стремился сократить или уменьшить финансирование организаций ООН в течение первого срока, и он также сделал это во время своего второго срока. В феврале он подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и сокращении финансирования БАПОР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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