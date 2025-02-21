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Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Київ • УНН

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Сенатори-республіканці представили законопроект про припинення членства США в ООН та її фінансування. Ініціатори критикують ООН як платформу для нападок на США.

Американські законодавці-республіканці запустили спробу щодо виведення США з Організації Об'єднаних Націй, "побоюючись", що організація не в змозі просувати американські інтереси та узгоджуватися з програмою президента Дональда Трампа "Америка понад усе", повідомляє Fox News, пише УНН.

Деталі

Сенатор-республіканець Майк Лі у четвер представив законопроект під назвою "Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025", який припинить членство США в ООН та її афілійованих органах, а також фінансування цих організацій. Сенатор-республіканець Марша Блекберн є співавтором цієї ініціативи у верхній палаті Конгресу США.

Член Палати представників - республіканець Чіп Рой, як вказано, готовий представити цей захід у Палаті представників у п'ятницю, заявивши, що ООН та її органи не просувають інтереси американців.

"Організація Об'єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападок на Америку та її союзників, - сказав Лі в четвер у заяві для Fox News Digital. - Ми маємо припинити за це платити. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми маємо вийти з цієї фіктивної організації та віддати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку та процвітання нашої країни".

У законопроекті також зазначається, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняється виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

Доповнення

США надають ООН більше фінансування, ніж будь-яка інша країна, пожертвувавши понад 18 мільярдів доларів у 2022 році, згідно з даними американського аналітичного центру із зовнішньої політики Ради з міжнародних відносин. Це становить приблизно третину всього колективного бюджету ООН.

Американський народ, як і раніше, розділений у поглядах на ООН. Наприклад, понад 70% демократів та ліберально налаштованих незалежних повідомили, що зберігають сприятливе ставлення до ООН, порівняно з 34% республіканців та республіканськи налаштованих незалежних, згідно з опитуванням Pew Research Center, опублікованим у квітні 2024 року.

Трамп прагнув скоротити або зменшити фінансування організацій ООН протягом першого терміну, і він також зробив це під час свого другого терміну. У лютому він підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини та скорочення фінансування БАПОР.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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