Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко ексклюзивно прокоментував УНН ракетний удар рф по стрільбищу на Сумщині, де загинули військові. За його словами, у разі дійсно порушення заходів на безпеки під час занять винних буде притягнуто до відповідальності.

Ми проводимо службове розслідування й потім матеріали направляємо до правоохоронних органів по результатах, щоб вони дали правову оцінку. Якщо дійсно люди порушили заходи безпеки, які визначені мною або моїми заступниками, ми будемо відповідно до закону притягувати до відповідальності - заявив Півненко.

Доповнення

У Сумській області внаслідок ракетного удару, під час занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 поранено, розпочато службове розслідування, командира відсторонено.