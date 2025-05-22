Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко эксклюзивно прокомментировал УНН ракетный удар рф по стрельбищу в Сумской области, где погибли военные. По его словам, в случае действительно нарушения мер безопасности во время занятий виновные будут привлечены к ответственности.

Мы проводим служебное расследование и затем материалы направляем в правоохранительные органы по результатам, чтобы они дали правовую оценку. Если действительно люди нарушили меры безопасности, определенные мной или моими заместителями, мы будем в соответствии с законом привлекать к ответственности - заявил Пивненко.

Дополнение

В Сумской области в результате ракетного удара, во время занятий на стрельбище военной части, погибли 6 военнослужащих, более 10 ранены, начато служебное расследование, командир отстранен.