В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В Чорному та Азовському морях 23 травня ворожі ракетоносії не зафіксовані. В Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів".
У п'ятницю, 23 травня в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані. У Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 23.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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