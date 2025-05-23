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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 32702 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

В Чорному та Азовському морях 23 травня ворожі ракетоносії не зафіксовані. В Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів".

В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

У п'ятницю, 23 травня в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані. У Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 23.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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