В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

У п'ятницю, 23 травня в Чорному та Азовському морях ворожі ракетоносії не зафіксовані. У Середземному морі перебувають 3 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів". Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 23.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет