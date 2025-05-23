В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях 23 мая вражеские ракетоносители не зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров".
В пятницу, 23 мая в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 23.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.
В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:
в Черное море – 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
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