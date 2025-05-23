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В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 484 просмотра

В Черном и Азовском морях 23 мая вражеские ракетоносители не зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров".

В Черном и Азовском морях ракетоносители отсутствуют - ВМС ВСУ

В пятницу, 23 мая в Черном и Азовском морях вражеские ракетоносители не зафиксированы. В Средиземном море находятся 3 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров". Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 23.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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