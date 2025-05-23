G7 усилит давление на россию в случае отсутствия прекращения огня в Украине
Киев • УНН
Министры финансов G7 предупредили об усилении санкций против россии в случае отсутствия прекращения огня. Также G7 заморозит активы рф, пока она не прекратит агрессию.
Министры финансов стран "Большой семерки" предупредили, что в случае отсутствия прекращения огня, они продолжат максимально давить на россию и усиливать санкции. Об этом информирует УНН со ссылкой на на совместное коммюнике G7.
Детали
В совместном заявлении, обнародованном в четверг, 22 мая, Министры финансов стран G7 осудили продолжающуюся агрессию россии и заявили, что "любая организация, поддерживающая россию во время конфликта", будет исключена из контрактов на восстановление Украины.
Мы приветствуем текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций
Также отмечается, что согласно их законодательству, суверенные активы россии в их странах будут заморожены до тех пор, пока россия не прекратит агрессию и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
Кроме того, мы соглашаемся сотрудничать с Украиной для обеспечения того, чтобы никакие страны или юридические лица, или юридические лица из тех стран, которые финансировали или поставляли российскую военную машину, не имели права получать прибыль от реконструкции Украины
Министры совместно обязались способствовать укреплению доверия инвесторов через двусторонние и многосторонние инициативы. Одним из конкретных шагов в направлении восстановления Украины станет стремление как можно скорее отменить полный запрет на предоставление страховых услуг в Украине международными компаниями.
"Мы продолжим координировать поддержку и способствовать раннему восстановлению и восстановлению Украины, в частности во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме", - резюмировали в G7.
Напомним
Министры финансов стран G7 договорились продолжить поддержку Украины в ее защите от вторжения россии, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль в кулуарах встречи "Группы семи" в Канаде.
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