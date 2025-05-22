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Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

Київ • УНН

 • 12784 перегляди

У Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі стабільна, але влітку можливі відключення світла через російські удари. Втрати України становлять 10 ГВт генеруючих потужностей.

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

Наразі ситуація в енергосистемі стабільна. Єдина можлива причина застосування обмежень електропостачання влітку - російські удари по енергетичній інфраструктурі. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві енергетики України.

Поточний стан енергосистеми України

Міненерго повідомляє, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна.

Вживаються необхідні заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах продовжуються. Триває активна підготовка обладнання до наступного опалювального сезону, а також періодів підвищеного навантаження у літній період 

- інформує Міненерго.

Потенційні ризики відключень світла у літній період

Міненерго заявляє, що головним ризиком щодо стабільної роботи енергосистеми влітку залишаються атаки рф.

Головним ризиком для стабільної роботи енергосистеми лишаються атаки росіян, єдина можлива причина застосування обмежень електропостачання - російські удари по енергетичній інфраструктурі. Наслідки російського енергетичного терору відчутні для нашої енергетичної системи, оскільки в світі не існує енергосистеми, яка б могла витримати такі безпрецедентні атаки. Завдяки зусиллям енергетиків та влади споживачі мали і мають стабільне постачання електроенергії 

- повідомили в Міненерго.

Зазначається, що графіки планових ремонтів розроблено так, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та щоб була можливість покривати потреби споживання.

Розраховуємо таким чином, щоб пік споживання, який відбувається зазвичай ближче до серпня, враховував максимальне навантаження, щоб та кількість генеруючої потужності вже була готова до покриття. Більше того, ми не полишаємо наші кроки в частині розвитку розподіленої генерації 

- заявили в Міненерго.

Також у відомстві наголосили, що в період підвищеного споживання електроенергії, такий як літо, енергосистема потребує зниження навантаження.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає стабілізувати роботу енергосистеми 

- заявили в міністерстві.

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому21.05.25, 12:43 • 186437 переглядiв

Ремонтні та відновлювальні роботи в енергосекторі влітку

Підготовка до ОЗП 2025/26 триває вже кілька місяців, вона почалася одразу по завершення попереднього опалювального сезону, роботи відбуваються за графіком. Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, всі заплановані заходи реалізуються в повному обсязі 

- інформує Міненерго.

Зазначається, що пріоритетним є відновлення генерації, оскільки тільки у 2024 році внаслідок російського енергетичного терору втрати України становили 10 ГВт генеруючих потужностей.

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на електростанціях та інших об’єктах, а також графіки відновлення обладнання на 2025 рік. Міненерго спільно із Держенергонаглядом контролює чітке дотримання графіків ремонтних робіт", - повідомляє Міненерго.

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати09.04.25, 16:39 • 116785 переглядiв

Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів

26 лютого 2025 року Міненерго повідомляло, що за три роки повномаштабного вторгнення українська енергетика зазнала понад 30 російських масованих атак.

Було пошкоджено понад 60 тис. обєктів енергетики.

2024 рік був найскладнішим. За цей період було 13 масованих атак, було 10 гВт знищено чи пошкоджено.

рф змінила тактику і масовано атакує газову інфраструктуру України - Галущенко17.03.25, 16:32 • 40264 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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