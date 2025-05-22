Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

В настоящее время ситуация в энергосистеме стабильная. Единственная возможная причина применения ограничений электроснабжения летом - российские удары по энергетической инфраструктуре. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Текущее состояние энергосистемы Украины

Минэнерго сообщает, что в настоящее время ситуация в энергосистеме стабильная.

Принимаются необходимые меры для обеспечения устойчивой работы энергосистемы после предыдущих обстрелов энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы на поврежденных энергообъектах продолжаются. Продолжается активная подготовка оборудования к следующему отопительному сезону, а также периодам повышенной нагрузки в летний период - информирует Минэнерго.

Потенциальные риски отключений света в летний период

Минэнерго заявляет, что главным риском для стабильной работы энергосистемы летом остаются атаки рф.

Главным риском для стабильной работы энергосистемы остаются атаки россиян, единственная возможная причина применения ограничений электроснабжения - российские удары по энергетической инфраструктуре. Последствия российского энергетического террора ощутимы для нашей энергетической системы, поскольку в мире не существует энергосистемы, которая могла бы выдержать такие беспрецедентные атаки. Благодаря усилиям энергетиков и власти потребители имели и имеют стабильное снабжение электроэнергией - сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что графики плановых ремонтов разработаны так, чтобы минимизировать возможный дефицит мощности и чтобы была возможность покрывать потребности потребления.

Рассчитываем таким образом, чтобы пик потребления, который происходит обычно ближе к августу, учитывал максимальную нагрузку, чтобы то количество генерирующей мощности уже было готово к покрытию. Более того, мы не оставляем наши шаги в части развития распределенной генерации - заявили в Минэнерго.

Также в ведомстве отметили, что в период повышенного потребления электроэнергии, такой как лето, энергосистема нуждается в снижении нагрузки.

Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает стабилизировать работу энергосистемы - заявили в министерстве.

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Ремонтные и восстановительные работы в энергосекторе летом

Подготовка к ОЗП 2025/26 продолжается уже несколько месяцев, она началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона, работы проходят по графику. Антикризисный энергетический штаб координирует все подготовительные работы, все запланированные мероприятия реализуются в полном объеме - информирует Минэнерго.

Отмечается, что приоритетным является восстановление генерации, поскольку только в 2024 году в результате российского энергетического террора потери Украины составили 10 ГВт генерирующих мощностей.

Министерство энергетики утвердило графики плановых ремонтов на электростанциях и других объектах, а также графики восстановления оборудования на 2025 год. Минэнерго совместно с Госэнергонадзором контролирует четкое соблюдение графиков ремонтных работ", - сообщает Минэнерго.

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Повреждение энергетической инфраструктуры в результате обстрелов

26 февраля 2025 года Минэнерго сообщало, что за три года полномасштабного вторжения украинская энергетика подверглась более 30 российским массированным атакам.

Было повреждено более 60 тыс. объектов энергетики.

2024 год был самым сложным. За этот период было 13 массированных атак, было 10 гВт уничтожено или повреждено.

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