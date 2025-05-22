Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

Зірка реаліті-шоу, модель та світська левиця Кім Кардаш’ян відсвяткувала завершення шестирічного навчання на юриста. Церемонію вручення диплома для неї організувала її родина та друзі. Відтепер Кім стала на крок ближче до своєї мрії - займатися адвокатською практикою в Каліфорнії. Про це пише УНН із посиланням на Page Six.

Деталі

Кім Кардаш’ян офіційно завершила свій шлях до отримання юридичної освіти, який тривав шість років. Церемонія вручення диплома, організована рідними й друзями, стала для зірки повною несподіванкою.

Повідомляється, що Кім запросили на "звичайний сімейний бранч", а потім її близькі здивували її.

"Вони всі схвильовані та пишаються нею і хотіли зробити їй сюрприз, щоб відсвяткувати це досягнення. Її наставники-юристи також роблять їй сюрпризи, і вона й гадки не має, що вони там будуть ", - сказав інсайдер.

"Ви всі пройшли цю подорож зі мною", - звернулася Кардаш’ян до гостей під час закритої церемонії, яку вона згодом виклала в Instagram.

За словами наставників Кім, вона розпочала навчання з ентузіазмом.

"Шість років тому Кім Кардаш’ян прийшла на цю програму лише з палким бажанням боротися за справедливість. Ніяких лекцій з юридичного факультету, жодних коротких шляхів, лише рішучість", - підкреслив один з викладачів.

Як зазначає видання, зірка витратила на навчання 5184 години, поєднуючи це з вихованням чотирьох дітей, керуванням бізнесом і зйомками в шоу.

"18 годин на тиждень, 48 тижнів на рік протягом шести років поспіль", - підкреслила сама Кардаш’ян.

На церемонії вручення диплома не обійшлося без емоцій: Кім обіймала своїх наставників, демонструвала диплом на камеру і милувалася, як її діти наслідують її стиль - син Псалм був одягнений у коричневий костюм та краватку, схожими на ті, що носив його покійний дідусь, адвокат Роберт Кардаш'ян-старший. А донька Чикаго була вдягнена в діловий костюм, натхнений маминим образом з Гарварду.

Доповнення

Кардаш’ян почала свій шлях до отримання юридичної освіти у 2019 році. Вона сама зізналася, що тричі провалила вступний іспит, перш ніж здати його у 2021-му. Тепер, після успішного складання іспиту з професійної відповідальності, вона має змогу готуватися до фінального кроку - іспиту на адвокатську ліцензію в Каліфорнії.

"Сподіваюся одного дня відкрити успішну юридичну фірму", - поділилася своїми амбіціями Кім в інтерв’ю Vogue Hong Kong.

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